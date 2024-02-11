В Судане – детский голод

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ЮНИСЕФ бьет тревогу: по меньшей мере около 700 тысяч детей в Судане угрожает смерть из-за недоедания, передает Kazpravda.kz

Фото: Reuters

В пятницу Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) сообщил о тяжелом положении детей в Судане из-за продолжающегося конфликта и серьезного недоедания. Джеймс Элдер, представитель ЮНИСЕФ, заявил об этом на пресс-конференции в Женеве, сообщает Trtrussian.com.

Элдер подробно рассказал об ограниченной гуманитарной помощи, заявив, что «без улучшения доступа и дополнительной поддержки» ЮНИСЕФ сможет обеспечить лечением только около 300 000 детей, что составляет меньше половины от общего количества детей Судана, находящихся под угрозой смерти.

Элдер далее уточнил, что «та тяжелая степень недоедания», с которой сталкиваются эти дети, является серьезнейшей проблемой и значительно увеличивает смертность от холеры, малярии и других заболеваний. Элдер подчеркнул необходимость срочного вмешательства.

Накануне ЮНИСЕФ начал кампанию по сбору $840 млн для удовлетворения неотложных нужд более 7,5 млн детей в Судане в течение года. Элдер выразил разочарование по поводу недостаточного финансирования, полученного в предыдущих кампаниях, заявив, что «в прошлом году финансирование, которое ЮНИСЕФ запросил для почти трех четвертей детей в Судане, не было получено».

Помимо недоедания, Элдер выразил обеспокоенность по поводу «500-процентного увеличения» зверств в отношении детей за последний год, включая убийства, сексуальное насилие и вербовку в качестве солдат. Он подчеркнул, что эти цифры, вероятно, представляют собой лишь «верхушку айсберга», а истинные масштабы кризиса могут быть намного более серьезными.

Продолжающийся конфликт, начавшийся в апреле 2023 года, привел к тому, что примерно половина населения Судана — около 25 млн человек — остро нуждается в гуманитарной помощи и защите. По оценкам, около 1,5 млн человек вынуждены были бежать в соседние страны.

ООН обратилась с призывом о выделении $4,1 млрд для оказания необходимой гуманитарной помощи пострадавшим как внутри Судана, так и за его пределами.

#дети #Судан #голод

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