В Судане рухнул военный самолет

В мире,Происшествия
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Погибли минимум 45 человек

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбека Тауекелова

Крушение военного самолета произошло в суданском городе Омдурман, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru 

Как сообщает телеканал Al Arabiya, трагедия произошла из-за технических проблем воздушного судна, крушение которого случилось сразу после взлета. При этом самолет упал на жилой дом. В результате погибли не только члены экипажа самолета и находившиеся на его борту военные, но и жители дома.

Спасательные работы на месте происшествия продолжаются. Также известно, что в авиакатастрофе погиб экс-командующий военным округом Хартума, генерал Бахар Ахмед.

25 декабря 2024 года самолет рейса Баку - Грозный упал в Актау. По данным МЧС, на борту самолета находилось 67 человек, включая 5 членов экипажа. 

В конце декабря пассажирский самолет разбился в аэропорту Муан в провинции Чолла-Намдо в Южной Корее. На борту разбившегося самолета Boeing 737-800 южнокорейской авиакомпании Jeju Air, следовавшего из Бангкока, находились 175 пассажиров (173 гражданина Республики Корея и 2 подданных Таиланда) и 6 членов экипажа.

В конце января пассажирский самолет потерпел крушение в Вашингтоне. На борту находились 60 пассажиров и 4 члена экипажа. 

В середине февраля самолет в Торонто перевернулся на крышу при посадке. На борту находились 80 человек: 76 пассажиров и 4 члена экипажа. 

 

 

 

#самолет #Судан #крушение #авиакатастрофа

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