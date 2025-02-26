В Судане рухнул военный самолет

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбека Тауекелова

Крушение военного самолета произошло в суданском городе Омдурман, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

Как сообщает телеканал Al Arabiya, трагедия произошла из-за технических проблем воздушного судна, крушение которого случилось сразу после взлета. При этом самолет упал на жилой дом. В результате погибли не только члены экипажа самолета и находившиеся на его борту военные, но и жители дома.

Спасательные работы на месте происшествия продолжаются. Также известно, что в авиакатастрофе погиб экс-командующий военным округом Хартума, генерал Бахар Ахмед.

25 декабря 2024 года самолет рейса Баку - Грозный упал в Актау. По данным МЧС, на борту самолета находилось 67 человек, включая 5 членов экипажа.

В конце декабря пассажирский самолет разбился в аэропорту Муан в провинции Чолла-Намдо в Южной Корее. На борту разбившегося самолета Boeing 737-800 южнокорейской авиакомпании Jeju Air, следовавшего из Бангкока, находились 175 пассажиров (173 гражданина Республики Корея и 2 подданных Таиланда) и 6 членов экипажа.

В конце января пассажирский самолет потерпел крушение в Вашингтоне. На борту находились 60 пассажиров и 4 члена экипажа.

В середине февраля самолет в Торонто перевернулся на крышу при посадке. На борту находились 80 человек: 76 пассажиров и 4 члена экипажа.