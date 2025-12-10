В Талдыкоргане задержали создателя наркограффити

Наталья Денисова
собственный корреспондент по области Жетiсу

Правонарушителя задержали в момент, когда он направлялся к подъезду одного из многоквартирных домов

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сотрудники полиции Талдыкоргана пресекли деятельность 36‑летнего местного жителя, подозреваемого в распространении незаконной рекламы наркотических средств и психотропных веществ, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

«В ходе личного досмотра у мужчины обнаружили аэрозольный баллончик, предположительно использовавшийся для нанесения наркограффити, а также мобильный телефон Samsung A52, через который, по версии следствия, он поддерживал связь с кураторами», - сообщили в департаменте полиции области Жетысу.

Как установили полицейские, задержанный наносил запрещенные надписи на территории Талдыкоргана и Ескельдинского района. Во время допроса мужчина полностью признал вину и пояснил, что искал подработку и откликнулся на предложение в одном из Telegram‑каналов. За каждую надпись ему обещали выплату в размере 1 000 тенге.

В отношении подозреваемого идут следственные действия. Он помещен в изолятор временного содержания. Стражи порядка выясняют его возможные связи с другими участниками преступной схемы.

В Департаменте полиции области Жетысу напомнили, что зависимость — это «тень, которая растет быстрее человека», и призвали жителей региона не оставаться равнодушными.

«Правоохранители обращаются к гражданам с просьбой сообщать о подозрительных надписях, лицах или объявлениях о сомнительных «подработках» в мессенджерах. Каждое сообщение может предотвратить вовлечение молодёжи в преступные сети и спасти человеческие жизни. Безопасность города начинается с неравнодушия каждого», - говорится в обращении.

#задержание #наркограффити

