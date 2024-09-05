В тройке лучших завершили казахстанские «классики» чемпионат мира U20

Фото: пресс-служба НОК РК

Команда Казахстана по греко-римской борьбе успешно выступила на чемпионате мира среди спортсменов до 20 лет в Понтеведре (Испания), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

Казахстанцы заняли второе место в общем зачете мирового соревнования, набрав 100 очков.

Команда завоевала одну золотую, одну серебряную и три бронзовые медали.

Старшим тренером является Конысбек Токенов, добавили в НОК.