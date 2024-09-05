В тройке лучших завершили казахстанские «классики» чемпионат мира U20
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Казахстанцы заняли второе место в общем зачете мирового соревнования
Команда Казахстана по греко-римской борьбе успешно выступила на чемпионате мира среди спортсменов до 20 лет в Понтеведре (Испания), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК
Казахстанцы заняли второе место в общем зачете мирового соревнования, набрав 100 очков.
Команда завоевала одну золотую, одну серебряную и три бронзовые медали.
Старшим тренером является Конысбек Токенов, добавили в НОК.