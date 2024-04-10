В центре Европы звучат казахские песни

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Культура
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Елена Левкович

В Швейцарском Берне состоялось ежегодное празднование Наурыза

фото организаторов

Вдали от родины традиции слабее не становятся. В этом уверены участники казахско-швейцарской ассоциации «Бiрлік». Отмечали прекрас­ный весенний праздник в самом центре Берна, но гораздо позже, чем в Казахстане. Все организационные моменты взяли на себя участники ассоциации, проживающие именно в этом городе: Айнур Жайхан, Руслан Токболат и
Сауле Хофер.

– В этот раз нас поддержало посольство Казахстана в Швейцарии, праздник открыл наш посол Кайрат Саржанов. Он поздравил гостей, рассказал, как отныне в новом формате будет праздноваться Наурыз. Затем последовали бата из уст старейшин и, конечно же, шашу – эта традиция всегда вызывает восторг и у наших соотечественников, и у иностранных гостей, – рассказывает Сауле Хофер.

Главным блюдом праздника стал плов, его наготовили на 150 человек! Гостей угощали баурсаками, сладостями, самсой. О том, как было вкусно и по-родному тепло, в соцсетях рассказывали сами казахстанцы: «Так хотелось отпраздновать Наурыз дома, но не получилось, а оказалось, что совсем по-домашнему можно отметить его и тут, в Швейцарии!» По традиции национальные блюда несли и из дома. Кстати, гости не только ели, но еще и голосовали в конкурсе на лучшее блюдо. Победителям достались призы и подарки от ассоциации «Бірлік».

Не обошлось, конечно, и без концерта: выступление квартета домбристов перемежалось с игрой на фортепиано и виолончели, а девушки в казахских национальных костюмах (наряды предоставил фонд «Отандастар»), исполнив танец «Камажай», уступили место на сцене исполнительницам уйгурских и узбекских танцев.

Ну и какой же Наурыз без самых теп­лых семейных традиций? Перерезание пут – тұсау кесер – на этот раз провели маленькой Ясмин.

– Празднование Наурыза для нас – это в первую очередь возможность объединить казахстанцев, проживающих в Швейцарии, сделать все, чтобы наши дети, растущие далеко от родины, знали и уважали традиции и обы­чаи казахов. Мы вкладываем душу в развитие ассоциации для сохранения и распространения культуры, языка и традиций казахов. Средства, вырученные с празднования Наурыза, пойдут на финансирование дальнейших мероприятий ассоциации, – говорит Сауле Хофер.

Татьяна Королева – наша соотечественница, уже несколько лет она живет в Швейцарии. По словам девушки, празднование Наурыза – это главное событие для местных казахстанцев.

– В прошлом году наша семья впервые в полном составе приняла участие в Наурызе. Дети были в восторге! Организовывать праздник помогали также наши друзья из Кыргызстана и Узбекистана. Я танцевала казахский танец. Для детей тоже подготовили замечательную программу. Конечно, казахстанцы встречаются и вне Наурыза – на барбекю несколько раз в год, но это, как говорится, другое, – рассказывает Татьяна.

Она уверена: Наурыз действительно объединяет людей. В прошлом году именно на празднике они сдружились с семьей девушки из Ташкента. Сначала познакомились дети, а позже детская дружба переросла в крепкие дружеские отношения уже и взрослых.

#Наурыз #Швейцария #казахстанцы #традиции #празднование

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