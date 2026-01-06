В Уральске открыл двери творческий центр

Событие
143
Наталия Портнягина
собственный корреспондент по ЗКО

Двухэтажное здание, зани­мающее в длину целый квартал в старой части областного центра, построено купцом Вяхиревым в 1878 году. В ­1913-м в нем начала работу Уральская учительская семинария, после Октябрьской революции она была преобразована в трехгодичные учительские курсы. В 1932-м здесь создали Уральский педагоги­ческий институт, впоследствии он был переименован сначала в УПИ им. А. С. Пушкина, затем в Западно-Казахстанский университет им. М. Утемисова. В годы Великой Отечественной войны здесь размещался госпиталь.

фото автора

В 2018 году здание было выкуплено ЗКУ им. М. Утемисова. Несколько лет заняла подготовка к ремонтно-реставрационным работам, ведь главное требование при реставрации памятников архитектуры – сохранение исторически сложившегося архитектурно-художественного облика, включая все значимые элементы и конструктивные особенности. И вот на днях состоялось торжественное открытие Центра творческого превосходства.

– Этот центр станет важной площадкой для развития творческого потенциала студентов, реализации образовательных и культурных проектов, – отметил ректор вуза Нурлан Сергалиев. – Кроме того, на его базе будут проходить встречи, конференции, мастер-классы с участием зарубежных специалистов в рамках международного сотрудничества.

К примеру, при содействии обл­акимата вуз заключил договор с Государственным институтом теат­рального искусства.

В три уровня, включая цокольный этаж, в здании разместили кабинеты, в том числе методики и технологии обучения, теории искусства и дизайна, мастерские текстиля и декора, ювелирную и художественную, изобразительной керамики и скульптуры, моделирования одежды, компьютерные классы. Балетный зал оснащен станками и специальным паркетом. Вход на подмостки учебного театра – через светлую просторную гримерную. Выделено место под студенческое кафе.

А рядом появилась уютная коворкинг-зона, где можно почитать специализированную и учебную литературу. Холлы, мастерские и кабинеты украшены лучшими работами студентов и выпускников: среди них – картины, изделия декоративно-прикладного искусства, манекены, «примерившие» свои лучшие наряды.

#уральск #досуг #творческий центр #Центр творческого превосходства

Популярное

Все
Гостей встречали Ван Гог и Дали
В Уральске открыл двери творческий центр
Первый титул в новом году
За здоровьем бегом марш!
Машинки швейной звук как знак судьбы
Есть вода, но трещат магистрали
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
Нефтегазохимия: прорыв в переработке углеводородов
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Справедливость без барьеров: судебная реформа и отправление правосудия в 2025 году
Праздник к нам приходит: как Астана готовится встретить Новый год
Останки еще одного солдата захоронены в родной земле
20 дронов запустили в небо в Актобе
Около 90% средств, выделенных на поддержку частных школ, уже перечислены – Минфин
Масло из Макинска понравилось Европе
Контроль и социальные приоритеты
Президент: «2025 год стал для Казахстана годом созидания»
Опубликованы данные мировых запасов нефти по странам
В Семее проходит выставка «Красота дома»
Air China запустила прямой рейс между Алматы и Чэнду
Токаев обратился к главам государств – членов ЕАЭС
Последний турнир в уходящем году
Новая школа – лучшие возможности
Накануне Нового года в супермаркетах начнется продажа по низким ценам
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
Продажу удешевленной говядины через торговые сети масштабируют в Казахстане
Стипендии повысили студентам в Казахстане
Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после продажи своей компании
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
В столице в честь Дня Независимости пройдет республиканская ярмарка ремесел
SMS-коды 1414 больше не используются в Казахстане
Президент Ирана прибыл в Акорду
Финансовую дисциплину и цифровизацию здравоохранения обсудили в Правительстве
Жители села Шамши Калдаякова активно участвуют в преобразованиях
«Барыс» возвращается в зону плей-офф
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
В Астане с начала года ликвидировали два мошеннических колл-центра
В тройке лидеров
Спецназу «Бүркіт» - 26 лет
Два завода в отрасли автомобилестроения готовятся к запуску в Костанае
Мечта, ставшая реальностью благодаря Президенту Касым-Жомарту Токаеву
Костанайские предприниматели просят отложить запрет на эксплуатацию трехосных самосвалов на 3 года

Читайте также

Фестиваль «Новогодний гусь» открылся в Петропавловске
Съезд НПП РК «Aтамекен» состоится 23 января 2026 года

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]