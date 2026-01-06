В Уральске открыл двери творческий центр
Двухэтажное здание, занимающее в длину целый квартал в старой части областного центра, построено купцом Вяхиревым в 1878 году. В 1913-м в нем начала работу Уральская учительская семинария, после Октябрьской революции она была преобразована в трехгодичные учительские курсы. В 1932-м здесь создали Уральский педагогический институт, впоследствии он был переименован сначала в УПИ им. А. С. Пушкина, затем в Западно-Казахстанский университет им. М. Утемисова. В годы Великой Отечественной войны здесь размещался госпиталь.