В 2018 году здание было выкуплено ЗКУ им. М. Утемисова. Несколько лет заняла подготовка к ремонтно-реставрационным работам, ведь главное требование при реставрации памятников архитектуры – сохранение исторически сложившегося архитектурно-художественного облика, включая все значимые элементы и конструктивные особенности. И вот на днях состоялось торжественное открытие Центра творческого превосходства.

– Этот центр станет важной площадкой для развития творческого потенциала студентов, реализации образовательных и культурных проектов, – отметил ректор вуза Нурлан Сергалиев. – Кроме того, на его базе будут проходить встречи, конференции, мастер-классы с участием зарубежных специалистов в рамках международного сотрудничества.

К примеру, при содействии обл­акимата вуз заключил договор с Государственным институтом теат­рального искусства.

В три уровня, включая цокольный этаж, в здании разместили кабинеты, в том числе методики и технологии обучения, теории искусства и дизайна, мастерские текстиля и декора, ювелирную и художественную, изобразительной керамики и скульптуры, моделирования одежды, компьютерные классы. Балетный зал оснащен станками и специальным паркетом. Вход на подмостки учебного театра – через светлую просторную гримерную. Выделено место под студенческое кафе.

А рядом появилась уютная коворкинг-зона, где можно почитать специализированную и учебную литературу. Холлы, мастерские и кабинеты украшены лучшими работами студентов и выпускников: среди них – картины, изделия декоративно-прикладного искусства, манекены, «примерившие» свои лучшие наряды.