В Усть-Каменогорске у наркодилера изъяли более 400 граммов «синтетики»

Закон и Порядок
80
Галина Вологодская
собственный корреспондент по ВКО

Сотрудники управления по противодействию наркопреступности совместно с центром кинологической службы областного департамента полиции задержали 26-летнего казахстанца, занимавшегося распространением психотропных веществ через запрещенный интернет-магазин, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: ДП ВКО

Как рассказали в пресс-службе ДП ВКО, молодой мужчина прибыл в областной центр из соседнего региона. При обыске у него в квартире изъяли 132,5 г α-PVP и больше 286 г мефедрона — всего 419 г запрещенных веществ. Кроме того, сотрудники нашли электронные весы, множество зип-пакетов, а также изоленту, чтобы фасовать наркотики.

«В настоящее время задержанный водворен в изолятор временного содержания. По данному факту начато досудебное расследование», - пояснили в департаменте.

Мефедрон – синтетический психоактивный стимулятор, оказывающий разрушающее воздействие на центральную нервную систему. Наркотик вызывает кратковременное повышение энергии и чувство эйфории, которое быстро сменяется усталостью, депрессией, эмоциональной нестабильностью. Опасен быстрым формированием зависимости. Еще более опасным психостимулятором является α-PVP, или «соль» - его употребление быстро изнашивает организм и нередко приводит к летальному исходу.

Это второе за последнее время задержание в Усть-Каменогорске наркодилеров с крупной партией «синтетики». В конце ноября полицейские отправили в изолятор временного содержания 27-летнего мужчину, у которого изъяли примерно 1,5 кг психотропных веществ на общую сумму 34 млн тенге.

#ВКО #наркодилер

Популярное

Все
Завершена реконструкция автодороги Кызылорда – Жезказган
Стартовал отбор в элиту Нацгвардии
Инструмент противодействия манипуляциям и фейкам
Жанибека Алимханулы лишили боя за три титула: WBO сделала заявление
Десять лет стратегического партнерства
Алматы на Qatar Travel Mart 2025
Базальт здесь превращают в утеплитель
Богатые недра могут помочь сельским бюджетам
Настоящая жизнь начинается не в кабинетах
Пять чемпионов Азии – из Казахстана
Государственный ансамбль танца «Салтанат» отметил юбилей
Маэстро импровизации
Химпром расширяется
Сильные позиции подсолнечника
Рыбы станет больше
Мечты становятся реальностью
Стратегия согласия: новая программа задает траекторию экономического роста
Предприятия АПК используют цифровые инструменты, а на заводах работают роботы
Ключ к успеху – координация усилий ученых, бизнесменов и государства
«Киберпол» защитит от интернет-мошенников
Началось строительство сталелитейного завода
Политика здравого смысла
Сильнейшие бадминтонисты мира соберутся в Астане
Ушла из жизни казахстанская тележурналистка Диля Ибрагимова
Гвардейцам вручили ещё 400 сертификатов в ВУЗы
Опасное погружение и обманутые судьбы: есть ли дорога назад?
Вооружённые Силы РК приведут в высшую степень боеготовности в связи с началом нового учебного года
Филиал Челябинского госуниверситета в Костанае будет работать по стандартам Казахстана и России
Метростроевцы ускоряют темп
О погоде в Казахстане на 2-4 декабря сообщили синоптики
Рост ВВП Казахстана превышает среднемировое значение более чем вдвое
214 млрд тенге выделят в ближайшие три года на субсидирование внедрения водосберегающих технологий в АПК
В Улытау раскрыто 15 фактов кражи скота
Сделать работу сельских акимов эффективной
Различают только по погонам
Лидия Мясцова – победитель «Мисс Ассамблея-2025»
Названы лауреаты Государственной молодежной премии «Дарын»
Международный форум поисковых отрядов стран СНГ прошел в Павлодаре
В основе успеха – кооперация науки и производства
Глава государства принял участие в заседании Совета ОДКБ в узком составе
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
Из казармы в кампус
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
Все строго по правилам
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
Зима будет теплой
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан
Уверенный рост экономики Приаралья
По следам Великого шелкового пути: как провести отпуск в Узбекистане
Запущен завод по переработке мяса птицы

Читайте также

В Усть-Каменогорске пенсионерка отдала на «спасение дочери»…
В Павлодаре пенсионерка едва не лишилась 24 млн тенге из-за…
Актюбинская школьница победила в республиканском конкурсе п…
В Шымкенте полицейский беспилотник застал закладчика за раб…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]