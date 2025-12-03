Фото: ДП ВКО

Как рассказали в пресс-службе ДП ВКО, молодой мужчина прибыл в областной центр из соседнего региона. При обыске у него в квартире изъяли 132,5 г α-PVP и больше 286 г мефедрона — всего 419 г запрещенных веществ. Кроме того, сотрудники нашли электронные весы, множество зип-пакетов, а также изоленту, чтобы фасовать наркотики.

«В настоящее время задержанный водворен в изолятор временного содержания. По данному факту начато досудебное расследование», - пояснили в департаменте.

Мефедрон – синтетический психоактивный стимулятор, оказывающий разрушающее воздействие на центральную нервную систему. Наркотик вызывает кратковременное повышение энергии и чувство эйфории, которое быстро сменяется усталостью, депрессией, эмоциональной нестабильностью. Опасен быстрым формированием зависимости. Еще более опасным психостимулятором является α-PVP, или «соль» - его употребление быстро изнашивает организм и нередко приводит к летальному исходу.

Это второе за последнее время задержание в Усть-Каменогорске наркодилеров с крупной партией «синтетики». В конце ноября полицейские отправили в изолятор временного содержания 27-летнего мужчину, у которого изъяли примерно 1,5 кг психотропных веществ на общую сумму 34 млн тенге.