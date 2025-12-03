В ходе обработки кадров, снятых камерами на особо охраняемых природных территориях Восточно-Казахстанской области, научные сотрудники увидели снимки с семейством лосей, росомахой и медведем, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото с Instagram Катон-Карагайского ГНПП

Роликом, запечатлевшим передвижение лося, самки и лосенка в таежной природе возле речки Черная Уба, поделились в Западно-Алтайском заповеднике. Видно, как животные в поисках корма передвигаются по снегу в сторону осинника.

Как пояснили в заповеднике, лоси являются естественными обитателями Западного Алтая и самыми крупными из диких копытных животных. Взрослые самцы весят от 400 до 620 кг, самки - 360 до 570 кг.

«На кадрах видно, что у лося нет короны. Самцы сбрасывают рога после гона накануне зимы, чтобы сэкономить питательные вещества. Весной у них вырастает новая корона», - рассказали в природоохранном учреждении.

Одновременно кадры с росомахой и медведем на своей страничке в Instagram опубликовал Катон-Карагайский государственный национальный природный парк. Как значится в комментарии, снимок с росомахой сделан фотоловушкой на хребте Алтайский Тарбагатай в Арчатинском лесничестве, а с бурым медведем, буквально заглянувшим в объектив - на хребте Сарымсакты.

«Это росомаха Gulo gulo, та самая, о которой Хью Джекман думал, что она выдуманное животное. Но мы-то с вами знаем, что это обычный зверь для территории лесной зоны Восточного Казахстана», - говорится в подписи к видео.

Как правило, сбор материалов, снятых фотоловушками в дикой природе, проводится дважды в год – после зимы и в начале осени. По словам специалистов, иногда для проверки кадров, установленных в труднодоступных местах, приходится отправляться в экспедиции на 4-5 дней и преодолевать путь в сотни километров верхом на конях и пешком.