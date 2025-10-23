В ВКО изъяли более 2 тысяч доз «синтетики»

Задержанный помещен в изолятор временного содержания

Фото: Polisia.kz

В Усть-Каменогорске задержали 23-летнего жителя города, приготовившего для реализации больше 2 тыс. упаковок с разовыми дозами мефедрона, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Как рассказали в пресс-службе областного департамента полиции, молодой человек организовал «склад-фасовку» интернет-магазина по сбыту наркотиков. Во время обыска его автомобиля было изъято два полимерных пакета с порошком, который по заключению экспертизы оказался  мефедроном.

«Общий вес партии превысил 2 килограмма, что эквивалентно более двум тысячам разовых доз», - пояснили в департаменте.

По данному факту начато досудебное расследование. Задержанный помещен в изолятор временного содержания.

Всего с начала года управлением по противодействию наркопреступности ДП ВКО выявлено 225 наркоправонарушений, из незаконного оборота изъято свыше 590 кг наркотических средств. К уголовной ответственности привлечено 13 лиц. Кроме того, полицейские ликвидировали 11 фитолабораторий по выращиванию наркосодержащих растений.

Мефедрон – это синтетический наркотик, который еще называют «скоростью». Он вызывает нервное и физическое истощение даже при однократном применении. Приводит к очень быстрой зависимости и катастрофически разрушающему действию на личность.

#ВКО #мефедрон

