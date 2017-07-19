Происшествия
В ВКО мошенник выдавал себя за телемастера
23-летний житель Усть-Каменогорска обманывал граждан, представляясь специалистом по спутниковому телевидению и обещая пользователям "тарелок" дополнительные телеканалы за определенную плату, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на YK-news.kz.

Как отмечается, парень никогда не работал в этой сфере, но врал убедительно. Потерпевшими оказались жители Зыряновского и Глубоковского районов, а также Усть-Каменогорска.

Как стало известно, молодой человек высматривал частные дома, на крышах которых располагались спутниковые антенны. Обращался к хозяевам и говорил, что он – представитель провайдера спутникового ТВ и может сделать так, чтобы "тарелка" ловила дополнительные каналы. Но за это нужно заплатить деньги. Когда хозяева соглашались, он увлеченно тыкал в пульт, активно изображая бурную деятельность. После чего обещал, что якобы нужные каналы появятся нынешним вечером либо на следующий день, нужно только ввести специальный код на ресивере. Затем выписывал от руки квитанцию за "услуги" – от 8 до 16 тысяч тенге.

Таким образом, от его деятельности пострадали 8 человек. Также из одного дома парень умыкнул 30 тысяч тенге, когда хозяин отвлекся.

В суде семь из восьми потерпевших заявили о том, что прощают мошенника в связи с возмещением ущерба. Тем не менее это не спасло его от реального срока. Суд приговорил телеафериста к двум годам лишения свободы.

Молодой человек к 23 годам был судим уже 6 раз, в основном за мошенничество и грабежи. Один раз к нему применили амнистию.

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