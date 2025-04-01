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Конституционный суд Республики Корея объявит свое решение по делу об импичменте президента Юн Сок Ёля 4 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе суда, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

Ранее Конституционный суд разбирал всего два дела об импичменте президентов - Но Му Хёна и Пак Кын Хе. В тех случаях с завершения прений до вердикта проходило 14 и 11 дней.

Накануне генеральный секретарь Конституционного суда Ким Чжун Вон сказал, что судьи рассматривают дело с "особой внимательностью" из-за его общественного значения.

Парламент объявил импичмент президенту 14 декабря из-за событий военного положения. В частности, Юн Сок Ёля подозревают в том, что он отправил военных в Национальное собрание, чтобы сорвать голосование об отмене военного положения. 24 марта Конституционный суд отклонил импичмент премьер-министра Хан Док Су и восстановил его в должности.