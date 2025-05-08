В Байзакском районе прокуратура восстановила нарушенные права инвестора АО «Алель-Агро», обеспечив предоставление земельного участка для запуска птицеводческого проекта, который создаст до 100 рабочих мест, передает Kazpravda.kz со ссылкой на генпрокуратуру РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В 2021 году АО «Алель-Агро» было признано инвестиционным проектом по разведению птиц мясного направления и включено в Карту поддержки предпринимательства региона.

В ноябре 2023 года инвестору предоставлено право на временное возмездное долгосрочное землепользование сроком на 24 года на земельном участке площадью 87 га в сельском округе Байтерек для организации крестьянского хозяйства.

Однако, учитывая опасения местных жителей относительно вредных отходов и загрязнения воздуха, инвестор обратился в акимат района с просьбой заменить земельный участок из специального земельного фонда.

14 ноября 2024 года земельная комиссия вынесла положительное заключение по данному вопросу.

Тем не менее, обращение представителя АО от 22 октября 2024 года осталось без решения, и соответствующее постановление не было принято.

В результате прокурорского надзора 26 марта 2025 года инвестору предоставлен земельный участок площадью 87 га из земельного фонда «Кокбастау» Байзакского района, и в настоящее время началось освоение земли.

Виновное лицо должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Запуск данного проекта привлечет инвестиции и создат около 100 новых рабочих мест.