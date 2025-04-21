Предприниматель построил этно-туристическую зону отдыха в Жуалынском районе Жамбылской области, но из-за бюрократических проволочек инфраструктура так и не была завершена. Благодаря вмешательству прокуратуры вопрос с дорогой и ремонтом комплекса сдвинулся с мертвой точки, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру РК

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Жуалынском районе Жамбылской области инвестор создал этно-туристическую зону отдыха «Коксай». Проект обещает развитие внутреннего туризма, создание новых рабочих мест и поступления в бюджет. Однако реализация проекта столкнулась с трудностями: сметную документацию на ремонт комплекса не могли подготовить вовремя, а строительство дороги к зоне отдыха затянулось с 2024 года.

Прокуратура района провела проверку и установила, что работы по среднему ремонту не были завершены в течение трех месяцев, нарушая условия соглашения между инвестором и местными властями. Кроме того, отсутствие дороги ограничивало доступ к туристическому объекту как для посетителей, так и для жителей региона.

После вмешательства прокуратуры ситуация изменилась: исполнительный орган выделил средства на строительство дороги, а также на завершение ремонтных работ.

Благодаря этим мерам удалось восстановить права инвестора и создать условия для полноценного запуска туристического проекта. Это не только поддержка бизнеса, но и вклад в развитие региона.