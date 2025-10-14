В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Қарасора-2025», на 583 км трассы Западная Европа - Западный Китай остановлен автомобиль, перевозивший запрещенное средство, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Департамент полиции Жамбылской области

В салоне авто находились водитель и пассажир, оказавшиеся жителями соседних областей.

При осмотре машины стражи правопорядка использовали служебную собаку. На заднем сидении они обнаружили 3 мешка с веществом растительного происхождения со специфическим запахом, а в багажнике – еще 9 аналогичных тар.

Экспертиза подтвердила, что изъятое вещество - марихуана. Общая масса составила 66 килограммов.

По данному факту начато досудебное расследование. Мужчины водворены в изолятор временного содержания.

Правоохранительные органы продолжают работу по пресечению незаконного оборота наркотических средств и напоминают о недопустимости участия в подобных преступлениях.