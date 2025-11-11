В Жамбылской области продолжает пропадать домашний скот

Закон и Порядок
28
Михаил Тё
собственный корреспондент по Жамбылской области

Барымта остается актуальной проблемой в регионе, особенно с наступлением холодов

Фото ДП области

Несмотря на то, что местные полицейские постоянно проводят работу по профилактике и раскрытию краж скота в рамках реализации принципа «Закон и порядок», жалобы от сельчан не прекращаются, передает корреспондент Kazpravda.kz

По информации департамента полиции области, с начала года к уголовной ответственности за скотокрадство привлечено 47 человек. Стало известно, что для достижения своих целей злоумышленники теперь все чаще объединяются. Так, среди общего числа задержанных выявлены 27 участников, которые действовали в составе групп. Таких групп зафиксировано 10. В результате комплексных мер, принятых стражами правопорядка, пострадавшим возвращено 68% похищенного скота.

- Большинство случаев краж домашнего скота происходит из-за того, что животные остаются без должного присмотра. Контроль за собственным имуществом и меры предосторожности - самый эффективный способ предотвратить такого рода преступления. На рынках и в пунктах продажи мяса региона нашими сотрудниками стала регулярно проводиться профилактическая акция «Пять шагов по защите скота».

Нашей задачей является своевременно предупредить хозяев скота о том, что зачастую беспечность приводит к большим проблемам, и важно всегда соблюдать бдительность. Как говорится, предупрежден – значит вооружен. И надо сказать, что уже наблюдаются положительные результаты. Но факты кражи, к сожалению, все еще имеют место быть, - отметил начальник управления криминальной полиции ДП Жамбылской области Максат Юсупов.

Офицер в очередной раз призвал граждан не оставлять скот без присмотра, контролировать пастбища и хозяйственные помещения, а при обнаружении подозрительных действий немедленно обращаться в полицию, чтобы было легче по «горячим следам» поймать злоумышленников.

Максат Юсупов также сообщил, что еще 464 человека привлечены к административной ответственности за незаконную перевозку мясной продукции. Между тем наказание получил и ряд фермеров. За нарушение правил выпаса скота составлено 2 083 административных протокола.

 

#скотокрадство #барымта

