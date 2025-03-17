В ЗКО прокуратура помогает найти работу должникам по алиментам

Прокуратура Байтерекского района ЗКО работает над тем, чтобы вернуть долги по алиментам и привлечь к ответственности злостных неплательщиков, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отметили в Генпрокуратуре, в Байтерекском районе за первые месяцы 2025 года суд вынес три приговора по делам граждан, не выплачивающих алименты.

Кроме применения наказаний, прокуратура также помогает таким гражданам найти работу, чтобы улучшить их финансовое положение.

Так, 13 февраля 2025 года прокурор провел встречу с человеком, у которого была задолженность по алиментам, и выяснил, что он отказался от предложенной Карьерным центром работы из-за ее удаленности и нестабильных условий. После этого прокуратура помогла ему устроиться на постоянную работу в родном селе.

Прокуратура напоминает, что за уклонение от алиментов предусмотрены штрафы и даже уголовная ответственность. Если у граждан есть вопросы или предложения, они могут обратиться в прокуратуру.