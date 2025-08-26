В ЗКО родители первоклассников выбирают школы с государственным языком обучения

48
Наталия Портнягина
собственный корреспондент по ЗКО

В новом учебном году в регионе в 1-й класс принято 10 643 ребенка - 76,1% из них записаны в классы с казахским языком обучения

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Западно-Казахстанской области все чаще родители будущих первоклассников выбирают школы с государственным  языком обучения, сообщает Kazpravda.kz

В новом учебном году 379 школ региона будут посещать свыше 126 тысяч учащихся. В 1-й класс принято 10 643 ребенка, 76,1% из них записаны в классы с казахским языком обучения, что выше аналогичного среднего показателя по республике.

На сегодня система образования области готова к новому учебному году. Как отметили в уполномоченном ведомстве, в целях укрепления материальной базы организаций образования из областного бюджета выделено 299 млн тенге на закуп оборудования для 23 учебных кабинетов.

Фондом «Қазақстан халқына» осущевляется оснащение еще 20 кабинетов 4 сельских школ. С целью обеспечения безопасности образовательных организаций из областного бюджета выделено 304,3 млн тенге, благодаря чему 100% школ оснащены системами безопасности. В школы продолжается поставка учебников и учебно-методических комплектов. На их приобретение из местного бюджета направлено 1 998,8 млн тенге.

В преддверии нового учебного года из местного бюджета в рамках фонда всеобуча выделено 433,5 млн тенге на приобретение для учеников канцелярских товаров, школьной формы, спортивной одежды, обуви и других необходимых принадлежностей. 8 208 детей получили помощь по 46 тысяч тенге. Всего перечислено 379,4 млн тенге на счета родителей.

Кроме того, в рамках ежегодной акции «Дорога в школу» оказана помощь более 700 детям на сумму порядка 10 млн тенге в виде канцелярских товаров, одежды и денег.

 

 

#ЗКО #казахский язык #первоклассники

