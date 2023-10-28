Вадим Басин возглавит АО "АрселорМиттал"

Президент
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Вахитов Елдос
Выпускающий редактор

Новые подходы по выходу на пенсию шахтеров рассматриваются в Казахстане, передает Kazpravda.kz

фото из архива Вадима Басина

Президент Касым-Жомарт Токаев, находящийся в Караганде, выразил соболезнования родным и близким горняков, погибших в результате пожара на шахте имени Костенко в Карагандинской области, сообщает Акорда.

"От своего имени и от имени правительства выражаю соболезнования. Это трагедия. Я все понимаю, поэтому специально прибыл сюда. Будем принимать меры, в том числе окажем помощь семьям пострадавших. Стоит задача – оказать всемерную помощь по линиям правительства, акимата и благотворительных обществ, чтобы семьи погибших и пострадавших ни в чем не нуждались", – отметил глава государства.

Президент сообщил, что 29 октября будет объявлено Днем общенационального траура, и будут приняты соответствующие меры в отношении компании "АрселорМиттал Темиртау".

"Завтра будет объявлен День траура по всей стране. Будем принимать меры. Я дал поручение прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМиттал Темиртау". Данная компания оказалась самой худшей в нашей истории с точки зрения сотрудничества с правительством и предприятием. Теперь нам надо подумать о том, чтобы принять меры по самому предприятию. Вы знаете Басина Вадима Борисовича. Он когда-то работал на "АрселорМиттал", был заместителем акима области. Я ему поручаю вернуться и возглавить данное предприятие, взять под управление. У нынешнего руководства предприятия ничего не получается", – сказал Токаев.

По его словам, первоочередной задачей является спасение шахтеров, остающихся в забое, а также оказание всемерной помощи пострадавшим и семьям погибших.

"Первое – спасательные работы. Второе – нам нужно определить точное количество пострадавших и нуждающихся в лечении. Третье – в связи с такой катастрофой мы окажем материальную помощь всем пострадавшим семьям. Если понадобится, создадим специальный фонд, я буду сам этим заниматься", – подчеркнул президент.

Глава государства также сообщил, что сейчас рассматриваются новые подходы по выходу на пенсию шахтеров.

#Касым-Жомарт Токаев #АрселорМиттал Темиртау #АО #гибель шахтеров #шахта имени Костенко #Вадим Басин

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