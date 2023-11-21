Вдвое сократить сроки оформления и прохождения ж/д грузов поручил Смаилов

Меры по дальнейшему развитию железнодорожной отрасли рассмотрены на заседании Правительства под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина

Фото: primeminister.kz

Министр транспорта Марат Карабаев доложил, что за 10 месяцев объем перевозок грузов ж/д транспортом составил 246 млн тонн. Это более чем на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Ожидается, что до конца года этот показатель достигнет 300 млн тонн.

В настоящее время железная дорога полностью обеспечивает потребности экономики РК в экспортном направлении. С начала года экспортные перевозки достигли 70,7 млн тонн с увеличением на 8,5%.

Также активными темпами развиваются транзитные перевозки. По итогам 10 месяцев данный объем увеличился на 19% до 22,5 млн тонн. При этом контейнерные перевозки выросли на 15%. Объем пассажирских перевозок за отчетный период увеличился на 2,5% до 16 млн 600 тысяч пассажиров.

В рамках исполнения поручений главы государства в настоящее время ведется работа по дальнейшему развитию транспортно-логистического потенциала республики. Это касается строительства новых и ремонта существующих железнодорожных линий, модернизации узловых станций, обновления подвижного состава, увеличения пропускной способности пограничных пунктов и так далее. Наиболее крупными проектами здесь являются новые ж/д линии Достык – Мойынты (836 км), Бахты – Аягоз (272 км), Дарбаза – Мактаарал (152 км) и обводная вокруг Алматы (73 км).

В целом к 2029 году объем транзитных грузоперевозок через Казахстан планируется довести до 35 млн тонн, а также полностью обеспечить потребности отечественной экономики с учетом новых проектов.

С докладом о деятельности АО «НК «Қазақстан темір жолы» и ее трансформации в транспортно-логистическую компанию, реализуемой по поручению главы государства, выступил председатель правления нацкомпании Нурлан Сауранбаев.

Премьер-министр отметил, что железная дорога является одной из ключевых сфер транспортной отрасли и экономики страны в целом.

«Наша страна находится в центре континента, на стыке многих международных транспортных маршрутов. Каждый год растут транзитные перевозки через Казахстан между Азией и Европой. Железнодорожные грузоперевозки только между Казахстаном и Китаем за прошлый год составили свыше 23 млн тонн. В этом году этот показатель увеличился еще на 22%», – сказал Алихан Смаилов.

По его словам, в условиях быстрорастущих объемов перевозок необходимо проводить планомерную работу по развитию инфраструктуры и обновлению подвижного состава.

«Для этого в ближайшие 3 года будут построены новые ветки железных дорог протяженностью свыше 1 тысячи км. Это Достык – Мойынты, Бахты – Аягоз, обводная линия Алматы. На этой неделе мы дадим старт началу строительства участка Дарбаза – Мактаарал», – озвучил премьер-министр.

Он добавил, что в целях обновления подвижного состава осуществляется закуп более 550 локомотивов, а также пассажирских и грузовых вагонов. Параллельно с этим проводится модернизация действующих магистральных железнодорожный сетей общей протяженностью порядка 5 тысяч км.

Как отметил глава правительства, на сегодняшний день наблюдается высокий износ подвижного состава и магистральных сетей, который достигает порядка 60%. Это отражается на скорости поездов и пропускной способности железной дороги.

«Имеются вопросы и к оформлению грузов на границе, что сказывается на объемах транзита, экспорта и импорта. Поэтому необходимо создать для бизнеса «одно окно» с минимальными сроками рассмотрения и подготовки документов. Все службы должны работать оперативно и синхронно», – указал Алихан Смаилов.

По его словам, от населения также поступает много нареканий к деятельности КТЖ.

«Это и систематические опоздания поездов, отсутствие должного сервиса, состояние пассажирских вагонов. Бизнес жалуется на несвоевременные поставки вагонов и отгрузки, длительные процедуры различных согласований. Всё это негативно сказывается на развитии всей экономики», – отметил премьер-министр.

Глава правительства подчеркнул, что железная дорога имеет стабильно высокий спрос на машиностроительную, рельсобалочную продукцию и различное оборудование. При этом отечественные производители не могут удовлетворить эти потребности, хотя в республике есть немало серьезных предприятий, деятельность которых связана с железной дорогой.

«Наши производители могли бы расширять производство, создавать дополнительные рабочие места, наращивать компетенции и выпуск продукции, обеспечивать рост отечественной экономики», – сказал Алихан Смаилов.

Резюмируя вышесказанное, премьер-министр поручил министерствам транспорта, финансов, сельского хозяйства, Погранслужбе, АО «Самрук-Қазына» и КТЖ до конца года проработать вопросы упрощения процедур оформления и прохождения грузов.

«Сроки рассмотрения должны сократиться как минимум в 2 раза», – указал он.

Кроме того, глава правительства обозначил необходимость активизировать работу по обновлению парка подвижного состава и снижению уровня износа до 40% к 2029 году, а также разработать план развития отечественного производства на основе потребностей ж/д отрасли.

«При трансформации КТЖ определить приоритетами работы национального оператора инфраструктуры – обеспечение качественного сервиса и своевременность оказания услуг», – подчеркнул Алихан Смаилов.

В заключение премьер-министр поручил проработать возможность выделения дополнительных грантов по техническим специальностям транспортной отрасли и рассмотреть вопрос создания Института развития транспорта и логистики.