Век на страже здоровья

Общество,Медицина
517
Насихат Оркушпаева
.

В Астане 100-летний юбилей празднует многопрофильная больница № 1

фото Игоря Бургандинова

Ведущие специалисты в облас­ти медицины вновь собрались вместе. В этот раз повод не менее значимый – празднование 100-летия многопрофильной городской больницы № 1. В честь юбилейной даты в Radisson Hotel Astana состоялась научно-практическая конференция, на которой порядка 350 участников обсудили клинические кейсы и современные подходы в диагностике и лечении пациентов. Организаторами выс­тупили представители управления общественного здравоохранения Астаны и руководство медорганизации.

Поздравить коллектив со знаменательной датой пришли депутаты, представители столичного акимата, управления общественного здравоохранения города, медвузов и, конечно, те, в чьей судьбе медорганизация сыграла важную роль, – пациенты, а также профессионалы, трудившиеся в разные годы в этой клинике. Вступительная часть большой встречи началась по-праздничному ярко: с выступ­ления танцевального коллектива. Право первым выступить с трибуны выпало советнику Президента Казахстана, бывшему главному врачу горбольницы № 1 Алексею Цою.

– Самое важное – коллектив больницы. Это дружная семья. В свое время мне удалось изнутри увидеть, как слаженно и самоотверженно трудится медицинский персонал. Когда ты наблюдаешь, как одномоментно в приемный покой приезжают по 50 карет скорой помощи, наглядно убеждаешься в той нагрузке, которую медработники испытывают ежедневно. Очень рад, что сегодня здесь присутствуют люди, которые внесли огромный вклад в развитие этой больницы. Пусть она всегда будет первой как на городском, так и на республиканском уровне, – поздравил Алексей Цой.

Со спикером полностью согласился и вице-министр здравоохранения Тимур Муратов, добавив, что основанная в 1925 году горбольница сегодня является ведущим многопрофильным центром, оснащенным современным оборудованием. Здесь ежегодно оказывают стационарную помощь более чем 25 тыс. пациентов, а амбулаторную – более 150 тыс. человек.

– В больнице трудятся более 1 200 медработников. Они вносят весомый вклад в развитие системы охраны здоровья и жизни жителей столицы по таким направлениям, как кардиология, нейрохирургия, травматология, служба скорой медпомощи, и другим. Первая горбольница всегда была клинической базой для медицинских вузов. Будучи интерном, также оттачивал мастерство в стенах этой медорганизации. Сегодняшний юбилей – знаменательный день, когда мы с благодарностью вспоминаем прошлое и с твердой уверенностью смотрим в будущее, – отметил вице-министр.

От имени акима Астаны с поз­дравительной речью выступил заместитель главы города Ерик Мейрхан, акцентировав внимание на том, что за вековой период больница прошла исторический путь.

– 100 лет – это не просто цифра, а жизненный путь, пройденный поколениями. В этом году на базе больницы открыт кардиохирургический центр, ставший прорывным в области региональной медицины. Здесь оказывается помощь на достойном уровне. Благодаря вам ежедневно жители столицы не просто получают качественные услуги, но и обретают веру, надежду на выздоровление. От имени акимата выражаю огромную благодарность коллективу за высокий профессионализм, преданность профессии и огромный вклад в развитие отечественного здравоохранения, – сказал Ерик Мейрхан.

17 июля 1925 года – ключевая дата в истории развития стацио­нарной специализированной медицинской помощи в Астане. Именно тогда на базе уездной больницы была организована Первая больница города Акмолинска. Основателем и активным участником становления больницы стал Федор Иванович Благовещенский. Несмотря на официальные меры по закреп­лению медицинских кад­ров (постановление СНС РСФСР от 2 декабря 1925 года), больница остро нуждалась в медикаментах, инвентаре и оборудовании. Больница размещалась в неприспособ­ленном помещении, где не было даже базовых условий. Первые 40 коек были распределены следующим образом: 12 общих, 12 терапевтических, 9 хирургических, 4 глазные, 3 родильные. В период с 1939 по 1984 год в больнице открылись отделения скорой и неотложной медицинской помощи, хирургическое и терапевтическое отделения, центр службы крови, кабинет функциональной диагностики, внедрена централизованная подача кислорода, организована кафедра хирургии Целиноградского государственного медицинского института, ее первым заведующим стал профессор, доктор медицинских наук Юрий Александрович Волох. В 1984 году больница сменила место дислокации и расположилась в здании по ул. Мира, 47а (бывшая областная больница).

– Наша больница – не просто лечебное учреждение, а символ профессионализма и преданности делу, – обратился к собравшимся директор ГКП на ПХВ «Многопрофильная городская больница № 1» Ербол Сарсенбаев. – Каждый день у нас посвящен главной благородной цели – заботе о здоровье человека. Профессия врача – призвание, требующее не только глубоких знаний, но и большого сердца, стойкости духа и душевной щедрости. Особую благодарность выражаю ветеранам: вы – золотой фонд больницы, хранители истории, наставники для молодых. Пусть вековой юбилей станет отправной точкой для новых высот, научных достижений, иннова­ционных решений и дальнейшего укрепления командного духа.

В рамках конференции состоя­лась торжественная церемония награждения сотрудников больницы. Медаль «Еңбек ардагері» получили хирург Нурлан Карбозов, врач-комбустиолог Мария Най, главная медсестра Раушан Абдрахманова, медсестра Алия Темиргалиева. Нагрудный знак «Денсаулық сақтау ісінің үздігі» вручили заведующей отделом лекарственного обеспечения и произ­водства лекарственных средств Марал Абуовой, медсес­тре Розе Телибаевой, старшей медсестре-анестезисту Олесе Гонтаренко. Медаль «Университет мақтанашы» получили директор больницы Ербол Сарсенбаев, заведующая лабораторией Дарико Нургазина и другие.

Работу конференции продолжили панельные сессии, на которых участники представили актуальные научные данные по ключевым направлениям медицины, обменялись опытом и наметили план дальнейших действий по улучшению качества медицинской помощи и развитию междисцип­линарного сотрудничества.

#Астана #юбилей #100 лет #многопрофильная больница № 1

Популярное

Все
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Краснокнижного зверька засняли на видео в Алматинской области
Зафиксирован рекордный урожай
Стартовала подписная кампания на 2026 год
О погоде в Казахстане на 16-18 октября сообщили синоптики
В Турции отменили статус «иностранцев» для тюркских народов
Караван из тысячи верблюдов официально вошёл в Книгу рекордов Гиннесса
На границе с Китаем образовалась автомобильная пробка
В Кызылорде сдана в эксплуатацию автодорога вдоль набережной Сырдарьи
Столицу Мальты признали самой красивой в мире
Посол ЕС отметила рост гражданской активности в Казахстане
Афганистан и Пакистан вступили в вооруженный конфликт
Казахстанцев предупредили о сроках пребывания в России
Назначены новые послы Казахстана в ряде стран
Казахстан – ключевой энергетический партнер для ЕС
Умерла Дайан Китон
Президент направил телеграмму поздравления Королю Испании
Нобелевский комитет расследует всплеск ставок на премию мира
Пенсионерам вход бесплатный
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
Треть урожая ушла под снег
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Завершена реконструкция Центрального стадиона
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
Чем может гордиться Темиртау?
Рахмет от звезд: как прошел концерт Backstreet Boys в Астане
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан

Читайте также

Определены финалисты Международной премии «Волонтёр года»
Республиканский чемпионат для молодёжи с особыми образовате…
Кызылорда с размахом отмечает свой день рождения
30 лет МЧС Казахстана: когда безопасность становится частью…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]