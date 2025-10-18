Ведущие специалисты в облас­ти медицины вновь собрались вместе. В этот раз повод не менее значимый – празднование 100-летия многопрофильной городской больницы № 1. В честь юбилейной даты в Radisson Hotel Astana состоялась научно-практическая конференция, на которой порядка 350 участников обсудили клинические кейсы и современные подходы в диагностике и лечении пациентов. Организаторами выс­тупили представители управления общественного здравоохранения Астаны и руководство медорганизации.

Поздравить коллектив со знаменательной датой пришли депутаты, представители столичного акимата, управления общественного здравоохранения города, медвузов и, конечно, те, в чьей судьбе медорганизация сыграла важную роль, – пациенты, а также профессионалы, трудившиеся в разные годы в этой клинике. Вступительная часть большой встречи началась по-праздничному ярко: с выступ­ления танцевального коллектива. Право первым выступить с трибуны выпало советнику Президента Казахстана, бывшему главному врачу горбольницы № 1 Алексею Цою.

– Самое важное – коллектив больницы. Это дружная семья. В свое время мне удалось изнутри увидеть, как слаженно и самоотверженно трудится медицинский персонал. Когда ты наблюдаешь, как одномоментно в приемный покой приезжают по 50 карет скорой помощи, наглядно убеждаешься в той нагрузке, которую медработники испытывают ежедневно. Очень рад, что сегодня здесь присутствуют люди, которые внесли огромный вклад в развитие этой больницы. Пусть она всегда будет первой как на городском, так и на республиканском уровне, – поздравил Алексей Цой.

Со спикером полностью согласился и вице-министр здравоохранения Тимур Муратов, добавив, что основанная в 1925 году горбольница сегодня является ведущим многопрофильным центром, оснащенным современным оборудованием. Здесь ежегодно оказывают стационарную помощь более чем 25 тыс. пациентов, а амбулаторную – более 150 тыс. человек.

– В больнице трудятся более 1 200 медработников. Они вносят весомый вклад в развитие системы охраны здоровья и жизни жителей столицы по таким направлениям, как кардиология, нейрохирургия, травматология, служба скорой медпомощи, и другим. Первая горбольница всегда была клинической базой для медицинских вузов. Будучи интерном, также оттачивал мастерство в стенах этой медорганизации. Сегодняшний юбилей – знаменательный день, когда мы с благодарностью вспоминаем прошлое и с твердой уверенностью смотрим в будущее, – отметил вице-министр.

От имени акима Астаны с поз­дравительной речью выступил заместитель главы города Ерик Мейрхан, акцентировав внимание на том, что за вековой период больница прошла исторический путь.

– 100 лет – это не просто цифра, а жизненный путь, пройденный поколениями. В этом году на базе больницы открыт кардиохирургический центр, ставший прорывным в области региональной медицины. Здесь оказывается помощь на достойном уровне. Благодаря вам ежедневно жители столицы не просто получают качественные услуги, но и обретают веру, надежду на выздоровление. От имени акимата выражаю огромную благодарность коллективу за высокий профессионализм, преданность профессии и огромный вклад в развитие отечественного здравоохранения, – сказал Ерик Мейрхан.

17 июля 1925 года – ключевая дата в истории развития стацио­нарной специализированной медицинской помощи в Астане. Именно тогда на базе уездной больницы была организована Первая больница города Акмолинска. Основателем и активным участником становления больницы стал Федор Иванович Благовещенский. Несмотря на официальные меры по закреп­лению медицинских кад­ров (постановление СНС РСФСР от 2 декабря 1925 года), больница остро нуждалась в медикаментах, инвентаре и оборудовании. Больница размещалась в неприспособ­ленном помещении, где не было даже базовых условий. Первые 40 коек были распределены следующим образом: 12 общих, 12 терапевтических, 9 хирургических, 4 глазные, 3 родильные. В период с 1939 по 1984 год в больнице открылись отделения скорой и неотложной медицинской помощи, хирургическое и терапевтическое отделения, центр службы крови, кабинет функциональной диагностики, внедрена централизованная подача кислорода, организована кафедра хирургии Целиноградского государственного медицинского института, ее первым заведующим стал профессор, доктор медицинских наук Юрий Александрович Волох. В 1984 году больница сменила место дислокации и расположилась в здании по ул. Мира, 47а (бывшая областная больница).

– Наша больница – не просто лечебное учреждение, а символ профессионализма и преданности делу, – обратился к собравшимся директор ГКП на ПХВ «Многопрофильная городская больница № 1» Ербол Сарсенбаев. – Каждый день у нас посвящен главной благородной цели – заботе о здоровье человека. Профессия врача – призвание, требующее не только глубоких знаний, но и большого сердца, стойкости духа и душевной щедрости. Особую благодарность выражаю ветеранам: вы – золотой фонд больницы, хранители истории, наставники для молодых. Пусть вековой юбилей станет отправной точкой для новых высот, научных достижений, иннова­ционных решений и дальнейшего укрепления командного духа.

В рамках конференции состоя­лась торжественная церемония награждения сотрудников больницы. Медаль «Еңбек ардагері» получили хирург Нурлан Карбозов, врач-комбустиолог Мария Най, главная медсестра Раушан Абдрахманова, медсестра Алия Темиргалиева. Нагрудный знак «Денсаулық сақтау ісінің үздігі» вручили заведующей отделом лекарственного обеспечения и произ­водства лекарственных средств Марал Абуовой, медсес­тре Розе Телибаевой, старшей медсестре-анестезисту Олесе Гонтаренко. Медаль «Университет мақтанашы» получили директор больницы Ербол Сарсенбаев, заведующая лабораторией Дарико Нургазина и другие.

Работу конференции продолжили панельные сессии, на которых участники представили актуальные научные данные по ключевым направлениям медицины, обменялись опытом и наметили план дальнейших действий по улучшению качества медицинской помощи и развитию междисцип­линарного сотрудничества.