Общество Векторы развития рыбного хозяйства РК будут максимально ориентированы на промышленное рыбоводство 9 июня 2021 г. 5:16 Досжан Нургалиев ОТ РЫБОЛОВСТВА – К РЫБОВОДСТВУ Рыбная отрасль Казахстана на современном этапе требует полноценного раскрытия за счет активного развития сферы интенсивного рыбоводства и аквакультуры. В глобальной практике сегодня наблюдается системный переход от традиционной аквакультуры – к интенсивно-промышленному воспроизводству рыбной продукции, в то время как нашей стране еще только предстоит осуществить перевод рыбохозяйственных объектов с промыслового рыболовства на промышленное рыбоводство. Системы локальных установок замкнутого водоснабжения для выращивания рыбы набирают популярность по всему миру. Сети подобных рыбзаводов развиваются практически повсюду. В отличие от традиционных садковых хозяйств эти структуры требуют гораздо больших инвестиций, причем окупаются они далеко не в одночасье. Зато через несколько лет после запуска такое производство позволяет выращивать практически любую рыбу, в том числе ценных пород, рыночная стоимость которых дает больше возможностей для достижения рентабельности. Что касается перспектив развития традиционного рыбоводства, прудовых и садковых хозяйств, то и в этой сфере технологии приносят перемены, связанные с интенсификацией производства. По данным Комитета рыбного хозяйства Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК, сегодня выращиванием рыбы в стране занимаются 180 рыбоводных хозяйств, где заняты 1 126 работников. Безусловно, это капля в море возможностей при более системном подходе к развитию отрасли. А это прежде всего меры стимулирования, создающие условия для притока частного бизнеса и инвестиций в сферу промышленного рыбоводства с полными производственными циклами – от выращивания мальков и товарной рыбы до переработки и выпуска готовой продукции. Напомним, Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем Послании обратил особое внимание на развитие рыбного хозяйства, отметив, что водные ресурсы Казахстана позволяют выращивать до 600 тыс. тонн рыбы, а это дает возможность увеличить экспорт в 10 раз. В соответствии с этим поручением Правительством инициирован ряд изменений в законодательство, а также разработана Госпрограмма развития рыбного хозяйства РК на 2021–2030 годы, в которой предусмотрены механизмы стимулирования рыбоводства и расширения зоны производства аквакультуры. На реализацию программы до 2030 года предусмотрено 177,4 млрд тенге, из которых 136 млрд будет направлено на прямые субсидии (рыбоводно-биологические обоснования, приобретение рыбопосадочного материала, содержание ремонтно-маточных стад ценных видов рыб, закуп лекарственных препаратов), 41,4 млрд – на субсидии при осуществлении инвестиционных проектов. В настоящее время лидером в сфере рыбоводства выступает Туркестанская область с общим ежегодным объемом до 5 тыс. тонн. В регионе производится порядка 68,7% от всего количества товарной рыбы в стране. Рыбные хозяйства Алматинской области обеспечивают внутренний рынок на 12,8%, производя около 1 000 тонн. В Северо-Казахстанской области этот показатель составляет 380 тонн, в Восточно-Казахстанской – порядка 300 тонн. Тем не менее основная масса рыбных хозяйств в нашей стране традиционно сосредоточена в сфере рыболовства, где осуществляют деятельность более 1 000 различных субъектов. По данным Минэкологии РК, за ними закреплено 1 646 рыбохозяйственных водоемов с прилегающими прибрежными участками. В этой сфере заняты более 11 тыс. человек. В 2019 году общий объем улова рыбы составил 45 тыс. тонн. Основные регионы рыболовства – Атырауская, Алматинская, Восточно-Казахстанская и Кызылординская области. В Алматинской области есть несколько предприятий, которые занимаются искусственным выращиванием товарных видов рыб – сазанов, форели, белых амуров, толстолобиков, осетров, африканских клариевых сомов. В регионе есть и хозяйства, специализирующиеся в основном на выращивании форели и осетра, производстве мальков и осетровой икры. АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, Казахстан характеризуется низким потреблением рыбы на душу населения. Так, если ВОЗ рекомендует потреблять не менее 16 кг рыбной продукции в годовом расчете на человека, то в РК этот показатель в среднем по стране составляет менее 4 кг. Как отмечают эксперты, причина такого положения – низкий уровень предложений со стороны отечественного производителя. Для достижения рекомендованной ВОЗ нормы потребления в 16 кг на душу населения рыбной отрасли необходимо производить не менее 300 тыс. тонн продукции в год. А у нас в стране, по официальным данным, общий объем рынка рыбы и рыбной продукции не превышает 66 тыс. тонн. При этом на долю сферы рыболовства приходится около 45 тыс. тонн, рыбоводства – не более 7,4 тыс. тонн. С учетом продукции рыболовства на экспорт направляется до 30 тыс. тонн продукции, в то время как ежегодный импорт составляет 43,5 тыс. тонн. Для сравнения отметим, что в Российской Федерации, где рыбоводство развивается более активно, чем в нашей стране, производится около 75 тыс. тонн товарной рыбы в год. Промышленное рыбоводство, как и любая другая сфера пищевой индустрии, требует значительных материальных затрат и производственных площадей для искусственного выращивания рыбы. По мнению специалистов отрасли, затраты корма на единицу прироста товарной рыбы составляют 4,6 кормовой единицы, расход минеральных удобрений (суперфосфата и селитры) за сезон достигает до 280 кг на гектар, негашеной извести – до 1 тонны на га. При двухлетнем выращивании масса товарного карпа достигает 330–400 граммов, а выход рыбной продукции составляет 10–12 центнеров с гектара. При трехлетнем выращивании карп набирает массу до 600–800 граммов, соответственно и продуктивность в этом случае увеличивается до 14–16 центнеров. И это только то, что касается бизнеса по выращиванию карпа. В целом трудоемкость и специфичность этого бизнеса явно не способствуют активному притоку предпринимателей в сферу развития аквакультуры, которая в мире является динамично развивающимся направлением в области производства продуктов животного белка. Так, если 60 лет назад мировой объем выращиваемой рыбы составлял всего 1 млн тонн, то на сегодня этот показатель превысил отметку в 82 млн. При этом только за последние 25 лет объем аквакультуры вырос на 67 млн тонн, или на 450%, в то время как рыболовство на фоне ухудшения экологии морских акваторий, речных и озерных систем становится все более нестабильной сферой мировой хозяйственной деятельности. В результате активного антропогенного воздействия на экосистему морских и речных водных бассейнов уничтожаются нерестилища многих видов ценных рыб, в том числе лосося. В Казахстане имеется существенный потенциал для развития искусственного рыбоводства. За последние 7 лет объем выращенной рыбы вырос в 9 раз – с 800 тонн до 7,4 тыс. тонн. Но этих достижений, как было отмечено выше, явно недостаточно для выхода отечественной рыбной отрасли на стабильный уровень развития и обеспечения потребностей внутреннего рынка. РЫБОВОДСТВО И ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МАЯТНИК Рекомендации ВОЗ о необходимости увеличения в рационе питания казахстанцев доли рыбных продуктов – не прихоть, а дельный совет. Как известно, рыба является отличным поставщиком животных белков, а также ценных элементов, необходимых для полноценного функционирования нашего организма, – фосфора, фтора и йода. В отличие от мясных продуктов, в рыбном белке меньше соединительных волокон, поэтому он легче усваивается организмом, оказывая при этом благотворное влияние на самочувствие людей. Печень большинства рыб, в том числе трески, богата витаминами A, D и E. Словом, рыба – неизменный продукт в системе здорового питания. Но для ее производства необходимо наличие подходящих водоемов – как природных, так и искусственных. В Казахстане насчитывается 48 262 озера, из которых 45 248 – малые озера площадью менее 1 кв. км. Крупных озер площадью более 100 кв. км – 21. Общая площадь водоемов местного значения составляет около 700 тыс. га. Наибольшее количество озер сосредоточено в Костанайской и Акмолинской областях. Значительные ресурсы имеются также в дельте реки Сырдарьи. В целом территория страны разделена на 6 рыбоводных зон прудового выращивания по продолжительности вегетационного периода. По пастбищному рыбоводству все озера разделены на зону выращивания сиговых, карповых и лососевых видов рыб. В частности, в Центральном и Северном Казахстане выращивают карпа и сиговых, в Южном Казахстане – карповых, включая растительноядных рыб, а в предгорных водоемах Южного и Юго-Восточного Казахстана – радужную форель. Общая площадь водоемов, на которых происходит зарыбление и выращивание рыбы, составляет примерно 183 тыс. га. Кроме пресноводных водоемов, пригодных для рыбоводства, Казахстан обладает морской береговой линией на Каспии. Эти территории также пригодны для создания морских рыбоводческих комплексов. Поэтому данный регион рассматривается как перспективный для садкового способа выращивания рыбы. В настоящее время определены перспективные водоемы для рыбоводства, в которых, по экспертным оценкам, можно выращивать до 600 тыс. тонн рыбы в год. На этой основе разработана Схема зонирования рыбоводства. К примеру, в Туркестанской области на Шардаре имеется потенциал для выращивания карповых и осетровых видов рыб, в Восточно-Казахстанской области в Усть-Каменогорском и Бухтарминском водохранилищах можно выращивать форель, сиговые виды рыб, в Алматинской области в Бартогайском и Капшагайском водохранилищах, а также озере Балхаш – форель и карповые виды рыб, в Северо-Казахстанской, Костанайской, Акмолинской областях – сиговые и карповые, в Мангистауской области на Каспии – лососевые и осетровые, в Кызылординской области на Арале – карповые виды. Наряду с этим, как отмечает глава Минэкологии Магзум Мирзагалиев, все регионы могут развивать и другие направления рыбоводства, например, с использованием технологий установки замкнутого водоснабжения, а также прудовых и бассейновых хозяйств. Однако пока развитие отрасли сдерживается из-за недостаточности мер господдержки. – На сегодня имеются меры господдержки на корма, технику и оборудование для рыбопитомников и озерно-товарных рыбоводных хозяйств. Но на местах средства для субсидирования рыбоводства выделяются по остаточному принципу. Акиматы мотивируют это тем, что рыбоводство не является приоритетным направлением, – отмечает глава ведомства. Между тем, как отмечают практики, стоимость рыбного корма занимает значительную долю в себестоимости продукции. Казахстанские рыбные хозяйства вынуждены закупать импортный корм по дорогой цене, что делает невыгодным выращивание рыбы. В республике имеется несколько предприятий по производству кормов. Но из-за низкого качества этой продукции предприниматели отрасли предпочитают обходиться дорогостоящим импортом, разумеется, в ущерб рентабельности производства. Поэтому представители сферы рыбоводства в один голос заявляют о необходимости стимулирования качественного кормопроизводства в стране. Решение данной проблемы специалисты видят в стандартизации технологий и конечной продукции, а также в льготах и преференциях на закуп оборудования для производства кормов, соответствующих стандарту, в том числе в привлечении зарубежных производителей рыбных кормов в Казахстан. По мнению Магзума Мирзагалиева, на сегодня с учетом наличия водных ресурсов в Казахстане имеются потенциальные возможности для наращивания объемов товарной рыбы до 600 тыс. тонн и привлечения в отрасль порядка 500 млрд тенге частных инвестиций. Это будет способствовать созданию не менее 100 тыс. дополнительных рабочих мест преимущественно в сельской местности. Между тем актуальность развития рыбоводческих хозяйств в нашей стране состоит и в том, что сегодня многие озера находятся далеко не в лучшем состоянии. Есть перенасыщенные промышленными отходами и пестицидами, есть водоемы, зарастающие камышом и водорослями, мелеющие. Все они требуют экологической реабилитации и защиты, а не дополнительной нагрузки на хрупкую матрицу экосистемы.