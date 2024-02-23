Великобритания готовит выпуск новых банкнот с изображением Карла III

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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Банкноты с портретом королевы Елизаветы Второй также будут находиться в обращении

Фото: скриншот видео

С июня в Великобритании начнут выпускать новые банкноты. По сообщению Банка Англии, на них будет изображён король Карл III, передаёт Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ».

Портрет монарха появится на купюрах номиналом 5, 10, 20 и 50 фунтов стерлингов. Первые партии будут проданы на аукционе, а собранные средства пойдут на благотворительность.

Банкноты с портретом королевы Елизаветы Второй также будут находиться в обращении.

В стране уже используют монеты с изображением короля. Их начали чеканить несколько месяцев назад.

 

#Великобритания #король #выпуск #банкноты #Карл

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