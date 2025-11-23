Венгерская служба Radio Free Europe прекращает работу после сокращения финансирования

Radio Free Europe была создана в годы холодной войны, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Breitbart

Фото: АР

Венгерская служба Радио Свободная Европа (Szabad Európa) прекратила свою деятельность после того, как администрация президента США Дональда Трампа приняла решение больше не финансировать этот медиапроект.

Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL), финансируемая правительством США, была создана в годы холодной войны для предоставления новостей и независимой информации жителям стран Советского Союза и Восточного блока. Сегодня вещание ведётся на 27 языках в 23 странах Восточной Европы, Центральной Азии и Ближнего Востока.

Венгерская служба впервые была закрыта в 1993 году, но возобновила работу в 2020-м после одобрения Конгресса США и Агентства США по глобальным медиа. Решение о возобновлении объяснялось ухудшением ситуации со свободой слова и независимой журналистикой в Венгрии при премьер-министре Викторе Орбане.

В заявлении, опубликованном перед закрытием, редакция Szabad Európa отметила, что "с преданностью стремилась предоставлять качественную журналистику и объективную информацию венгерским читателям". Издание поблагодарило аудиторию за поддержку и сообщило, что его материалы останутся доступны онлайн.

Закрытие венгерского подразделения стало частью масштабных сокращений финансирования международных вещателей, включая Radio Free Europe/Radio Liberty и Voice of America, а также общественных медиа PBS и NPR внутри США.

По данным СМИ, старший советник Агентства США по глобальным медиа, назначенный Трампом, — Кари Лейк — направила в Конгресс письмо, в котором заявила, что деятельность Szabad Európa "не соответствует национальным интересам США" и "подрывает внешнюю политику президента Трампа".

