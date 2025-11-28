Весь ствол в затейливых узорах

Природа и мы
1
Галина Вологодская
собственный корреспондент по ВКО

Лесные резчики по дереву создают такие сложные орнаменты, что человеческой фантазии за ними не угнаться

фото автора

Историей в соцсетях поделилась жительница Риддера ­Айдана Гарифуллина. Девушка придумала для осеннего квеста образ ­Фавна – копытца, рога, посох. И искала подходящий материал. Риддер – город таежный, пара шагов – и ты в лесу. В ложбинке недалеко от ручья Айдана увидела гору веток, похоже, принесенных весной талой водой. Подняла одну, другую, присмотрелась – ветки, словно специально очищенные от коры, были сплошь в тончайшем узоре.

– Я была в изумлении, – призналась девушка. – Берешь в ладони дерево и чувствуешь рельеф. Дома, когда еще почистила поверхность, увидела, что все снизу доверху покрыто орнаментом, похожим на арабески или руны. Настоящее волшебство! Все, кому я показывала этот посох, открывали рот от удивления.

Местные знатоки леса сразу раскрыли загадку: роспись на ветках оставили жуки-короеды. Причудливые переплетения, завитки, геометрические, цветочные и прочие фигуры – не что иное, как признак отличного аппетита насекомых. Собственно, названия этих обитателей живой природы говорят сами за себя: типографы, граверы, лубоеды… Жуки размером всего в полсантиметра продвигаются по стволам, прогрызая тоннели и оставляя после себя вокруг дерева кучи «муки». Причем каждый короед пробуривает свою канавку, и эти дорожки никогда не пересекаются с соседними. Зимой лабиринты, запечатанные перемолотой древесиной, как ватой, служат короедам отличными домиками. Личинкам в них не страшны даже тридцатиградусные морозы.

Для лесников жуки – настоящий кошмар: бороться с ними сложно, а в случае вспышки маленькие обжоры могут погубить сотни гектаров хвойной тайги. Короеды-типографы, например, переносят еще на себе грибы, которые разрушают защитные функции смолы. Более того – насекомые способны по запаху различать пихты и ели, ослаб­ленные грибковыми заболеваниями. Поэтому в лесхозах действуют строгие правила по уборке порубочных остатков, и вообще стараются быстро назначить в рубку зараженные деревья.

Зато вредителям рады птицы. По словам Айданы, она не раз наблюдала в сосновом лесопарке Риддера, как ­дятел выслушивает короедов – словно врач больного через стетоскоп. Птица цепляется когтями за кору, упирается хвостом в ствол для устойчивости и постукивает клювом – слушает, есть ли внутри ходы с жуками. Если острый нос начинает работать, как отбойный молоток, это верный признак богатой добычи.

– Только стружки летят, – рассказывает жительница Риддера. – Самое любопытное, как дятлы достают из древесных ходов насекомых – они это делают длинным, очень липким языком. И после каждой такой охоты на ветках появляется дополнительный орнамент.

К слову, «гравюры», созданные резчиками-жуками, в моде у экодизайнеров. На интернет-платформах, где предлагают строительные материалы, можно найти, например, декоративную штукатурку и фасадные панели «Короед». В том же Риддере умелец Айдар Максут использовал «татуированную» жуками толстую ветку ели в качестве основы для эксклюзивного светильника.

– Мастер назвал изделие Typographus в честь своего соавтора из живой природы, – с улыбкой поясняет Айдана. – Жучки маленькие, неказистые, считаются опасными вредителями. Но они создают такие узоры, которые человек не в силах повторить.

#Риддер #природа #жуки #короеды

