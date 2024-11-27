Ветер перемен на рынке кровельных материалов: Казахстан делает ставку на шифер

Циклоны для значительной части городов Казахстана – дело привычное. Синоптики подтверждают, что усиливающиеся ветра, резкая смена температур становятся все более регулярными. Учитывая изменения климата, в северных и центральных регионах республики даже в зимнее время стали фиксировать дожди или мокрый снег с последующим резким понижением температуры. Такие осадки приводят к обледенению многих видов кровельных материалов, которые по своим характеристикам не предназначены для подобных нагрузок и условий эксплуатации.

Только в ноябре 2024 года ветер повредил десятки кровель в нескольких областях республики и Астане. В столице ветром сорвало кровлю с одного из магазинов, поврежденными оказались несколько припаркованных поблизости автомобилей. В Павлодарской и Карагандинской областях в эти же дни полностью или частично сорвало кровлю сразу на двух десятках зданий, включая жилые дома, склады, школы. Ветром уносило заборы из легких, обладающих высокой парусностью материалов.

Если изучать сложившуюся в последние полтора-два десятка лет практику, то можно заметить, что при ремонте или строительстве новых зданий стали все чаще использовать относительно легкие по весу, но менее прочные, чем ранее материалы. И речь идет не только о декоративных, но и несущих элементах конструкций. С одной стороны это обусловлено желанием сэкономить.

Проектировщики объясняют подобную практику появлением на рынке новых стройматериалов, которые должны дольше служить, ускорять возведение зданий в целом. Однако сами строители отмечают, что замена, например, шифера на профлист не всегда означает экономию в долгосрочном периоде. Ежегодно срываемые ветром кровли – тому подтверждение. И это лишь один из рисков.

В условиях северного Казахстана грамотно рассчитанные снежные и ветровые нагрузки могут решить целый спектр проблем. В республике уже были случаи, когда кровли продавливало снегом. В Семее в начале ноября обвалилась кровля на торговом доме «Акшын», который не так давно серьезно пострадал из-за пожара. Нагрузки не выдержала металлоконструкция.

Потребитель какое-то время выбирал новомодные вместо проверенных десятилетиями кровельных материалов. Акцент у рядового покупателя был на эстетике и кажущейся простоте их монтажа. Однако реалии сегодняшнего дня говорят, что люди возвращаются к проверенным временем и климатическими условиями решениям по обустройству кровли. Риск срыва кровли люди оценивают кошельком, голосуя на надежные материалы.

Например, популярность шифера, который в начале тысячелетия начали считать неактуальными, вновь возросла. Благодаря качественным характеристикам, эстетике и разумной цене. Сегодня выпускают крашеный шифер, который внешне выглядит респектабельно, а срок его службы составляет 40 и более лет. Важно и то, что в отличие от аналогов шифер производят из натуральных компонентов: цемента, воды и минерального волокна хризотила.

Хризотилцементный шифер потребители начали использовать не только для кровельных работ. Отечественные компании начали изготавливать фиброцементные фасадные плиты с защитно-декоративным покрытием. Это относительно новое направление в отрасли.

Так называемый плоский шифер применяют при монтаже навесных вентилируемых фасадных систем, как в новостройках, так и при ремонте и реконструкции зданий. Материал неплохо работает в качестве облицовки наружных стен зданий и сооружений различного назначения. Богатая цветовая палитра дает простор в реализации различных архитектурных решений в оформлении фасадов.

На шифер обратили внимание крупные застройщики, которые стремятся возводить безопасное жилье и инфраструктурные объекты, в том числе в рамках нацпроекта «Комфортные школы».

«Плоский хризотилцементный лист - экологичный, долговечный и доступный по цене строительный материал. Он позволяет создавать сложные строительные конструкции. Область применения крайне широка: от несъемной опалубки и заборов до быстромонтируемых плоских кровельных систем, облицовки стен», - говорят производители.

Один из казахстанских строителей Ауезхан Урдабаев уже не первый год занимается ремонтом многоэтажных домов в Костанайской области. В его работе с клиентами три ключевых вопрос: цена, безопасность и качество.

- Жилой фонд городов, особенно малых, стареет. Люди хотят сделать ремонт и забыть о текущей кровле не на три года, а на 10-20 лет, - отметил Ауезхан Урдабаев. - Я работаю в этой сфере уже давно, потому знаю, насколько могут быть дороги качественные кровельные материалы. В этом смысле шифер для нас – хорошее решение, которое устраивает и нас, как подрядчиков, и заказчиков в лице людей.

Специалист рассказал, что последние несколько лет он получает немало вопросов по шиферным кровлям. Большое значение играет и сарафанное радио. Первые кровли обновили шифером, причем казахстанского производства, в Житикаре. География стала шириться. К концу 2024 года набралось в общей сложности около 60 многоэтажек.

Пять зим и регулярные новости о сорванной кровле из-за сильного ветра или высокой снеговой нагрузки привели к тому, что возможностями шифера заинтересовались в Лисаковске, Рудном и Костанае.

«На мой взгляд важно вернуть шифер в проекты государственного строительства. Во многом это вопрос безопасности. Нельзя также сбрасывать со счетов и его 100% казахстанское содержание. Цена шифера меньше других зависит от внешних факторов в отличие от импортируемых кровельных материалов. Как минимум потому, что отечественные заводы используют в своей работе местное сырье»,- отметил руководитель проектной организации Айдар Орымбаев.

У такой кровли низкая парусность. Шифер хорошо глушит звуки, выдерживает высокие снеговые нагрузки. Причем для работы с этим стройматериалом не надо иметь редкого дорогостоящего оборудования, что актуально для крестьян и сельчан, которые стараются проводить ремонты своими руками.

Возведенные с использованием шифера здания действительно десятилетиями не нуждались в капитальном ремонте. Даже отработав установленный нормативами срок, продолжают защищать дома от ветра, дождя, излишней потери тепла или перегрева. И это по истечении минимум 50 лет.

Шифер — это не просто кровельный материал, а стратегически важный ресурс для Казахстана. Его широкое применение в строительстве способствует решению ряда актуальных задач:

Повышение безопасности зданий и сооружений.

Развитие отечественного производства.

Создание комфортной и устойчивой городской среды.

В условиях экономических вызовов шифер представляет собой надежное и эффективное решение для строительной отрасли Казахстана.