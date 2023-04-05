Видео с "нападением" на больницу в Алматинской области прокомментировала полиция

В Алматинской области задержали пятерых мужчин из резонансного видео об инциденте в сельской больнице, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Видео активно тиражируют в пабликах с подписями, что на больницу в Енбекшиказахском районе якобы "совершенно нападение вооруженных ножом мужчин после того, как туда доставили пациента с ножевым ранением".

Как рассказали в полиции, 21 марта в хирургическое отделение больницы села Шелек с телесными повреждениями попал А. 1986 года рождения.

Узнав об этом в 16:00, управление полиции Енбекшиказахского района зарегистрировало в ЕРДР уголовное дело по части 3 статьи "Хулиганство".

"Следствием установлено, что на окраине села, где проходило празднование Наурыза, между пострадавшим и гражданином И. 1988 года рождения произошел словесный конфликт. Он перерос в драку, где последний, используя предмет, специально приспособленный для причинения вреда здоровью, нанес телесные повреждения А.

Действия четырех мужчин 1990, 1994, 1996 и 1997 годов рождения, зафиксированные на видео, имели место 21 марта в медицинском учреждении, где лечился А.", – отметили в Департаменте полиции области.

Четверо героев ролика и основной фигурант преступления задержаны и находятся под стражей.

Назначено судебно-медицинская экспертиза для определения степени тяжести причиненного здоровью вреда.

Орган расследования проводит необходимые следственные действия для всестороннего, полного и объективного исследования всех обстоятельств дела, подчеркнули в ДП.