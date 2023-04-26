Видео с выпотрошенными собаками прокомментировала полиция Алматинской области

Полиция в Алматинской области устанавливает виновных в жестоком обращении с собаками, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Фото: polisia.kz

Шокирующими кадрами поделилась на своей Instagram-странице общественная организация «Группа помощи бездомным животным «Dom_perederzhka». В публикации говорится о скотомогильнике с «сотнями выпотрошенных собак».

«Все собаки убиты ударом в голову и освежеваны на мясо. Все собаки хозяйские, в яме куча ошейников», – сопровождается текстом видео.

Видеозапись, на которой зафиксирован скотомогильник в поселке Кендала Талгарского района, полиция выявила 25 апреля при мониторинге Instagram.

В этот же день уголовное правонарушение зарегистрировали в ЕРДР УП района по части 1 статьи «Жестокое обращение с животными».

«В настоящее время проводится весь комплекс оперативно-розыскных мероприятий для установления причастных к совершению преступления.

Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в Департаменте полиции Алматинской области», – подчеркнули в ДП.

Отметим, в феврале 2023 года в Акмолинской области зоозащитники выявили оптового торговца собачьим мясом. Позже в полиции сообщили о его задержании.