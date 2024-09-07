ВИК-2024: Караван единства прибыл в Астану

Во Всемирных играх кочевников примут участие более 2700 спортсменов из почти 90 стран, передает Kazpravda.kz

Фото: Минтуризма и спорта

В столицу прибыл «Караван единства», который стартовал из разных регионов страны в рамках 5-х Всемирных игр кочевников. На торжественном мероприятии приняли участие министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов, аким Астаны Женис Касымбек, спортсмены национальной сборной Казахстана, тренеры, артисты, а также жители и гости столицы.

«В этом году Казахстан впервые проводит 5-е Всемирные игры кочевников, которые неофициально называют «Олимпиадой кочевников». Традиционно практически все современные крупные спортивные состязания, такие как Олимпийские и Азиатские игры, обязательно включают в себя различные по форме, но единые по содержанию эстафеты огня. Мы также решили организовать своё символическое открытие в новом формате. Главным сакральным символом и ключевым элементом Игр стала вода, которая из священных источников каждого региона была доставлена в столицу в рамках «Каравана единства», – сказал министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов.

Всемирные игры кочевников – уникальный проект, который представляет Казахстан мировому сообществу в новом свете. Многие участники и туристы специально приехали в Астану, чтобы стать частью этого масштабного события.

Во Всемирных играх кочевников, которые пройдут с 8 по 13 сентября, примут участие более 2700 спортсменов из почти 90 стран; атлеты будут соревноваться за 97 комплектов медалей в 21 виде спорта.