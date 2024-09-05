ВИК - 2024: МВД перешло на усиление

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В рамках проведения Всемирных Игр кочевников с целью обеспечения общественного порядка и безопасности Министерство внутренних дел перешло на усиленный вариант несения службы по всему Казахстану, сообщает Kazpravda.kz

Учитывая проведение международного мероприятия в Астане, особое внимание уделено столице, где 3 сентября проведен общегарнизонный развод комплексных сил, заступающих на службу.

Задействованные силы ориентированы на профилактику правонарушений, поддержание правопорядка в местах массового пребывания граждан, а также вежливое и культурное отношение при взаимодействии с гражданами, отметили в министерстве.

МВД призывает жителей и гостей столицы соблюдать закон, относиться с пониманием к усиленным мерам безопасности, направленным на обеспечение правопорядка.