Вице-премьер Кошербаев проверил зоны отдыха на побережье озера Алаколь

Правительство
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Продолжая рабочие поездки в регионы с целью оценки состояния приоритетных туристических направлений, заместитель Премьер-министра РК Ермек Кошербаев ознакомился с текущим состоянием инфраструктуры на побережье озера Алаколь области Жетысу — одного из пяти ключевых туристических направлений региона, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт Кабмина РК.

Фото: Правительство РК

С момента создания области Алакольский район посетило свыше 4,8 млн туристов, из них 1,8 млн — только за прошлый год.

В ходе поездки вице-премьер посетил коммунальный пляж, где были зафиксированы типичные и характерные для многих регионов системные вопросы, требующие комплексного решения. Несмотря на наличие базовых условий в большинстве зон отдыха, в открытых и общедоступных пространствах сохраняются вызовы, связанные с санитарной, инженерной и сервисной инфраструктурой.

«Люди, выбирающие отдых на коммунальных пляжах, должны получать такой же базовый комфорт и безопасность, как и гости частных зон. Это принцип справедливости. Независимо от того, где человек отдыхает — он должен видеть порядок, чистоту и организованную среду», — подчеркнул Ермек Кошербаев.

Заместитель Премьер-министра дал поручения акиму района и профильным службам: усилить санитарное оснащение пляжа, закупить дополнительные контейнеры для сбора мусора, продлить линию буйков и определить зоны безопасного захода для маломерных судов. Также поручено проработать возможность установки раздевалок, душевых и элементов благоустройства, в том числе зон активного отдыха.

Для обеспечения общественной безопасности в районе будет рассмотрен вопрос увеличения численности сотрудников ЧС, задействованных в дежурстве на побережье.

Отдельное внимание было уделено вопросам стихийной торговли. Вице-премьер отметил необходимость установки стационарных торговых киосков с подключением к воде и электроснабжению, а также обязательным соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

«Все эти вопросы актуальны не только для Алаколя. Это вызовы характерные для всех регионов, с которыми сталкиваются курортные зоны по всей стране. Мы соберем предложения, проанализируем лучшие практики и уже в Министерстве туризма и спорта проведем отдельное совещание с участием всех ответственных госорганов. Туризм — это не только бизнес, но и качество жизни самих граждан», — отметил Ермек Кошербаев.

В рамках поездки вице-премьер также посетил железнодорожный вокзал в селе Акши и пообщался с туристами. Отзывы показывают: положительные изменения есть, но проблемы на отдельных участках пляжей все еще мешают качественному отдыху.

«Мы с семьей отдыхаем на Алаколе впервые. Очень радует порядок — и на вокзале, и на пляже. Но хотелось бы больше раздевалок и душевых, особенно на общих пляжах», — поделилась мнением отдыхающая Галина Чепрына.

«Все восемь лет ездим в одно и то же место. Сервис, воздух, вода — все нравится. Но хочется, чтобы каждый участок пляжа соответствовал одному стандарту, особенно бесплатные зоны», — добавили туристы из Алматы.

В текущем году здесь был решен вопрос с электроснабжением: построена высоковольтная линия от Бесколя до Акши протяженностью 56,7 км и новая подстанция. С июня подача электроэнергии осуществляется бесперебойно. Побережье покрыто интернетом, работает 16 базовых станций, проложена оптоволоконная линия связи.

Работа велась в координации с профильными министерствами. Все вице-министры, входившие в состав рабочей группы, разделились по направлениям ответственности и провели осмотр зон отдыха, по результатам которого доложили вице-премьеру о текущей ситуации и необходимых мерах.

«Мы не создаем временные решения — мы выстраиваем долгосрочную, устойчивую систему. Туристические зоны Казахстана должны соответствовать ожиданиям людей и задавать стандарты. Не только для туристов, но и для самих казахстанцев. По итогам всех региональных поездок будут приняты системные решения на уровне Правительства», — резюмировал Ермек Кошербаев.

#Правительство #туризм #Ермек Кошербаев

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