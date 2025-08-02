Вице-президент КФБ вошел в руководящий состав Asian boxing

Бокс
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В Бангкоке в рамках чемпионата Азии по боксу U19 и U22 состоялся внеочередной конгресс Азиатской федерации бокса, передает Kazpravda.kz

Фото: НОК Казахстана

В ходе заседания был избран руководящий состав новой континентальной организации.

Вице-президент Казахстанской федерации бокса Дархан Кызайбаев назначен председателем финансовой и аудиторской Комиссии, а также членом совета директоров.

Отметим, что Дархан Кызайбаев с февраля 2024 года является вице-президентом КФБ по международным связям. Кроме того, с декабря 2024-го он был избран во временный совет Asian Boxing.

#бокс #Вице-президент КФБ #Asian boxing

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