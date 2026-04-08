В Ираке приняли решение открыть воздушное пространство страны. Об этом 8 апреля сообщило иракское управление гражданской авиации, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия
«Воздушное пространство и все иракские аэропорты будут открыты с сегодняшнего дня», — заявление ведомства приводит агентство Iraqi News.
Отмечалось, что решение положило конец недельной приостановке, которая фактически остановила коммерческие перевозки в стране. Пассажирам рекомендуется уточнять статус рейсов у авиакомпаний.
Авиационные власти Ирака продлили запрет на полеты в воздушном пространстве страны еще 1 марта.
Ранее стало известно, что небо Бахрейна и Кувейта закрыто уже 40 дней.