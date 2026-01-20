Впрочем, не обязательно лететь за тридевять земель, чтобы полюбоваться красотами матушки-природы, отдохнуть духовно и физически, набраться новых впечатлений и суровыми зимними вечерами вспоминать о прекрасно проведенном времени.

В Казахстане тоже есть настолько удивительные места, что сначала очаровываешься доселе невиданными уголками природы, потом заряжаешься их энергией и диву даешься – как же красива наша страна!

Так случилось и со мной. Минувшим летом мы с семьей решили рвануть в Алматы. К слову сказать, южный мегаполис с его мягким и теплым климатом, радушием местных жителей и разнообразием ландшафтов манил меня всегда. И хотя бывала я здесь неоднократно, всякий раз открывала для себя все новые удивительные уголки. В это посещение их было сразу два, и познакомились мы с ними во время специально заказанного тура.

Первой точкой стало необычайной красоты озеро Иссык, расположенное в горах в одноименном ущелье. Когда-то давно это было излюбленное местными жителями и приезжими место отдыха. Однако в июле 1963-го здесь случилась страшная трагедия: селевой поток, обрушившийся на озеро, привел к многочисленным жертвам. С тех пор это место для купания закрыто. Теперь это исключительно туристический объект.

Искушенные приезжают сюда не только полюбоваться красотами, но и зарядиться энергией. Ей можно напитаться, обняв деревья, затонувшие прямо в озере. Так делала наш гид. Мы тоже решили попробовать. Ощущения, скажу я вам, просто потрясающие.

Однако, чтобы добраться до него, нужно хорошенько потрудиться ножками. Пару лет назад из-за нерадивых туристов автобусную остановку удалили на несколько сот метров от объекта, и теперь шагать до него приходится около 25 минут, правда, по хорошо заасфальтированной дороге. Впрочем, есть и альтернативное решение – за пять – семь минут до места назначения довезут на электрокарах всего за 1,5 тыс. тенге с человека. Но, учитывая, что в сезон поток туристов довольно большой, а электрокаров только четыре, многим приходится ждать под палящим солнцем.

Но куда более изнурительна дорога к Медвежьему водопаду: 1,5 км в горы по каменистой тропе пешком. Признаюсь честно, раз пять чуть было не повернула обратно. Но любопытство взяло верх. И я не пожалела. Сотни людей от мала до велика плещутся в водах, льющихся стремительным потоком, казалось, с самого неба. И я не удержалась. Последовав примеру большинства, окунулась в этот леденящий каскад, мгновенно ощутив такую бодрость и воодушевление, такой адреналин, который не испытывала, пожалуй, даже во время полета на дельтаплане. В общем, очень рекомендую.

В целом поездка выдалась на славу. Но есть небольшой нюанс, способный подпортить впечатления, – практически полное отсутствие сервиса. Вероятно, это одна из главных причин, по которой казахстанцы не стремятся проводить свой отпуск на родине. Не каждый захочет по жаре ползти в гору в течение почти 40 минут. К тому же на протяжении всего пути нет ни одного санузла. Это также затрудняет движение, особенно если вы путешествуете с маленькими детьми. Кстати, на озере Иссык тоже с этим проблематично. Рядом с этим туристическим объектом есть лишь два биотуалета. И многим приходится «нырять в кусты».

Есть упущения и в плане общепита. Голодными, конечно, вы не останетесь, но разнообразие предложенных блюд оставляет желать лучшего. Возле автобусной остановки перед озером Иссык в небольшом фургончике можно приоб­рести лишь горячие пирожки и газировку, есть и пить которые придется на ходу из-за отсутствия столиков и стульев.

Вот в Тургеньском ущелье, где находится Медвежий водопад, с этим попроще. Совсем недавно там построили сервис-центр, где можно заказать даже горячее. Правда, цены кусаются. И это еще одна проблема, тормозящая развитие внутреннего туризма в Казахстане.