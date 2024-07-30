Влияние цифровой экономики на окружающую среду усиливается

Цифровизация стимулирует глобальный экономический рост, но ее экологические последствия становятся все более серьезными – к такому выводу пришли авторы нового Доклада о цифровой экономике ЮНКТАД (Конференция ООН по торговле и развитию).

Ключевые проблемы, на которые обращают внимание эксперты, – истощение запасов сырья для цифровых и низкоуглеродных технологий, рост потребления воды и энергии, а также растущий объем отходов, связанных с цифровизацией. В ЮНКТАД обращают внимание на несколько показательных цифр доклада, которые могут помочь в понимании реального влияния цифровой экономики на окружающую среду.

Так, в 2020 году на сектор ИКТ пришлось от 1,5 до 3,2% глобальных выбросов парниковых газов (в эквиваленте CO2 выбросы оценивались в пределах от 0,69 до 1,6 гигатонны). И эти объемы, как ожидается, будут увеличиваться пропорционально росту цифровой экономики.

Цифровая экономика потреб­ляет колоссальное количество ресурсов и, опять же, по мере развития ей требуется их все больше и больше. Причем речь здесь не только о полезных ископаемых, необходимых для производства техники, но и о таких ресурсах, как вода и электро­энергия.

По оценкам экспертов, для производства компьютера весом в 2 кг требуется извлечение примерно 800 (!) килограммов сырья. Что касается критических полезных ископаемых, таких как графит, литий, кобальт, то, по данным Всемирного банка, к 2050 году спрос на них может вырасти на 500%.

Авторы доклада обращают внимание, что в развивающихся странах есть внушительные запасы данного сырья, необходимого для высоких технологий. Это открывает возможности развития для богатых природными ресурсами государств, если они смогут эффективно использовать доходы и диверсифицировать свою экономику.

С развитием технологий искусственного интеллекта и машинного обучения, которым технологические компании сейчас занимаются особенно активно, колоссально выросла нагрузка на энергосистемы стран. В период с 2018 по 2022 год потребление электроэнергии 13 крупными операторами центров обработки данных увеличилось более чем вдвое.

В 2022 году на обеспечение деятельности ЦОДов потребовалось 460 ТВт·ч электроэнергии. Ожидается, что к 2026 году потребление вновь удвоится.

Кроме того, как подчеркивается в докладе ЮНКТАД, при добыче криптовалют глобальное потребление энергии в период с 2015 по 2023 год выросло примерно в 34 раза. Только для майнинга в прошлом году было использовано 121 ТВт·ч энергии.

«При майнинге криптовалюты используется больше энергии, чем Бельгия или Финляндия потребляют за год», – цитирует Служба новостей ООН слова генерального секретаря ЮНКТАД Ребеки Гринспан на брифинге в Женеве.

Значительная часть воздействия цифровых технологий на окружающую среду – «водный след». Центрам обработки данных нужны не только электроэнергия для работы, но и вода для охлаждения серверов. Полной информации о ее потреблении крупными технологическими компаниями нет. При этом адекватное понимание уровня потребления ресурсов необходимо, когда речь идет о дальнейшем распространении технологий.

«Google сообщил, что в 2022 году общее потребление воды в его центрах обработки данных и офисах составило 5,6 миллиарда галлонов (около 21,2 мил­лиона кубических метров). За тот же год в Microsoft сообщили, что потребление воды составило 6,4 миллиона кубических метров», – сообщила Ребека Гринспан, добавив, что потребление воды такими объектами в последнее время вызвало напряженность в местных сообществах в нескольких странах.

Реального мусора от цифровизации также становится все больше и больше. Как подчеркивают авторы доклада, чрезмерные отходы цифровой экономики подкрепляются устареванием, запрограммированным уже в самих способах производства, то есть когда срок службы гаджетов сокращается по техническим, функциональным или психологическим причинам.

В результате за 12 лет, с 2010 по 2022 год, объем отходов, связанных с цифровыми технологиями (это мониторы, экраны, смарт­фоны, ноутбуки, различные гаджеты и периферические устройства к ним, телекоммуникационное оборудование), вырос на 30% и достиг 10,5 млн тонн. И это еще не включая отработанные батареи, различные девайсы IoT (Internet of Тhings – интернет вещей, количество устройств IoT в 2023-м насчитывало 16 млрд и стремительно растет), спутники связи. Причем в 2022 году в мире официально было собрано только 24% цифровых отходов.

Как подчеркнула генсек ЮНКТАД, развитые страны производят примерно 3,25 кг «цифрового мусора» на человека, развивающиеся – 1 кг, наименее развитые – 0,21 кг.

«Этот отчет служит тревожным сигналом, призывающим противостоять экологическим последствиям нашего цифрового образа жизни. Воздействие цифровизации на окружающую среду – глобальная проблема, но ее последствия распределены неравномерно. Развивающиеся страны, часто богатые ресурсами, необходимыми для цифровых технологий, несут непропорциональное бремя затрат, получая при этом ограниченные выгоды», – подчеркнула Ребека Гринспан.

В целом, как отмечается в докладе, прямое воздействие на окружающую среду цифровых устройств и ИКТ-инфраструктуры происходит на протяжении всего их «жизненного цикла» – и на этапе производства (добыча и обработка сырья, производство, распространение), и на этапе использования, и на этапе утилизации. Это прямое воздействие включает в себя потребление ресурсов (полезные ископаемые, вода, энергия), выброс парниковых газов, загрязнение отходами.

Однако «экологический след» цифровизации может быть и косвенным, причем как отрицательным, так и положительным. Использование цифровых технологий и услуг в различных отраслях экономики может помочь повысить энергоэффективность, сократить вредные выбросы. Однако потенциальные выгоды могут быть уменьшены или нивелированы «эффектом отскока», поскольку цифровизация может увеличить потребление товаров и услуг, что в результате приведет к негативным последствиям для окружающей среды.

В этой связи эксперты ЮНКТАД подчеркивают необходимость интеграции цифровой и экологической политики, а также важность принятия мер по обеспечению справедливой и ответственной цифровой экономики. Данный подход направлен на то, чтобы позволить странам воспользоваться возможностями, которые предоставляет цифровая экономика, защищая при этом интересы и благополучие нынешнего и будущих поколений.

Чтобы решить экологические проблемы, связанные с цифровизацией, необходимо перейти к циркулярной и инклюзивной цифровой экономике. Экономика замкнутого цикла сводит к минимуму отходы и максимизирует использование ресурсов за счет повторного использования, восстановления, переработки и продления срока службы продукции.

Причем это не только поможет решить экологические проблемы, но и создаст новые экономические возможности. По оценкам экспертов, ожидается, что мировой рынок переработки электроники вырастет с 37 млрд долларов в 2022-м до порядка 108 млрд долларов к 2030 году.