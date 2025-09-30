По словам граждан, за последние годы в поселке образовалось несколько стихийных свалок: мусором завалены логи, речка, родники. Кроме того, сельчане направили коллективные обращения в Генеральную прокуратуру, а также в ряд других министерств и ведомств с требованием перенести за пределы населенного пункта скотобойню, расположенную рядом с домами.

– Согласно санитарным нормам, участки по забою скота должны располагаться как минимум в километре от жилых массивов, – пояснила местная жительница Эстер Утебекова. – Однако здесь данное требование не соблюдается. Неприятный запах проникает в квартиры, невозможно дышать. Начиная с 2015 года мы уже не раз обращались с просьбой о помощи в разные инстанции, но пока безрезультатно.

Между тем руководитель территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля МСХ по Талгарскому району Алматинской области Нурболат Инкарбаев выразил несогласие с доводами сельчан, указав, что убой сельскохозяйственных животных на данном объекте производится в соответствии с установленными правилами, нарушений не выявлено. По его словам, у хозяев скотобойни села Карабулак, функционирующей с 2005 года, имеются в наличии все разрешительные документы. Здесь регулярно осуществляются чистка инвентаря, вывоз и утилизация отходов.

В свою очередь заместитель акима Панфиловского сельского округа, к которому относится село Карабулак, Арсен Курмангазиев признал наличие проблемы с вывозом мусора, заверив, что в ближайшее время будут приняты меры по очистке территории. Чиновник также сообщил о планах по строительству детской игровой площадки на месте одной из свалок. Уже готовятся госакт на земельный участок и другая необходимая документация.

К слову, два года назад, в августе 2023-го, мы уже сообщали о проблеме мусорных завалов в селе Карабулак. Местные жители все еще надеются, что этот острый вопрос будет в конце концов решен.