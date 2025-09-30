Вместо свалки – детская площадка

Экология
12
Асет Калымов
собственный корреспондент по Алматинской области

В редакцию «Казахстанской правды» с жалобой на проблемы с утилизацией бытовых и строительных отходов обратилась группа жителей села Карабулак Алматинской области.

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По словам граждан, за последние годы в поселке образовалось несколько стихийных свалок: мусором завалены логи, речка, родники. Кроме того, сельчане направили коллективные обращения в Генеральную прокуратуру, а также в ряд других министерств и ведомств с требованием перенести за пределы населенного пункта скотобойню, расположенную рядом с домами.

– Согласно санитарным нормам, участки по забою скота должны располагаться как минимум в километре от жилых массивов, – пояснила местная жительница Эстер Утебекова. – Однако здесь данное требование не соблюдается. Неприятный запах проникает в квартиры, невозможно дышать. Начиная с 2015 года мы уже не раз обращались с просьбой о помощи в разные инстанции, но пока безрезультатно.

Между тем руководитель территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля МСХ по Талгарскому району Алматинской области Нурболат Инкарбаев выразил несогласие с доводами сельчан, указав, что убой сельскохозяйственных животных на данном объекте производится в соответствии с установленными правилами, нарушений не выявлено. По его словам, у хозяев скотобойни села Карабулак, функционирующей с 2005 года, имеются в наличии все разрешительные документы. Здесь регулярно осуществляются чистка инвентаря, вывоз и утилизация отходов.

В свою очередь заместитель акима Панфиловского сельского округа, к которому относится село Карабулак, Арсен Курмангазиев признал наличие проблемы с вывозом мусора, заверив, что в ближайшее время будут приняты меры по очистке территории. Чиновник также сообщил о планах по строительству детской игровой площадки на месте одной из свалок. Уже готовятся госакт на земельный участок и другая необходимая документация.

К слову, два года назад, в августе 2023-го, мы уже сообщали о проблеме мусорных завалов в селе Карабулак. Местные жители все еще надеются, что этот острый вопрос будет в конце концов решен.

#село #свалки #Карабулак

Популярное

Все
Новая эра в истории казахского языка
Гидроресурсы по гарантии
TurkicSkills: чемпионат профмастерства
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
Должникам теперь не скрыться
Какие участки дорог перекроют в Астане
Супертайфун «Рагаса» идет на Вьетнам
Сел за решетку на всю жизнь
Казахстан играет ключевую роль в качестве логистического хаба – Глава государства
Президент высказался о восстановлении надежной архитектуры безопасности в мире
Касым-Жомарт Токаев выступил на Генеральной Ассамблее ООН
Минфин внедряет цифровой контроль господдержки
Лучших операторов беспилотников определили в Жамбылской области
В алматинском акимате придумали способ повысить вдвое зарплату дворникам
Цифровизация и ИИ стали национальным приоритетом в Казахстане - Глава государства
Касым-Жомарт Токаев обозначил экономические приоритеты Казахстана
Первая в Центральной Азии Академия ФИФА
Холода сменят тепло в Казахстане
Дорога должна быть безопасной
Пять человек погибли в ДТП на трассе в Павлодарской области
Изменились школьные меню
Отопительный сезон не за горами
Судьба журналиста
35 школ Атырауской области остались без директоров
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Президенту представили производимую в Акмолинской области аграрную продукцию
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Стратегия отрасли: от добычи сырья - к высоким переделам
Началось возведение энергоблока
Началось строительство плодоконсервного завода
Цифровая трансформация судебной системы
Организации образования перешли на единую модель воспитания «Адал азамат»
Генпрокуратура начала расследование в отношении Кайрата Кожамжарова
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
Подсолнечное масло отправили из Казахстана в Китай новым способом перевозки

Читайте также

Кошкар-Ата: экологическая угроза, которая получает долгожда…
Кораллы Карибского бассейна перестанут расти к 2040 году
Сотни несанкционированных свалок выявили в ВКО
Эксперты ВОЗ проведут исследования

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]