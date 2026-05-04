Во Франции студенты получили право на обед за €1

Раньше мера касалась только получателей грантов и студентов в трудной ситуации, но с понедельника её распространили на приписанных к высшим учебным заведениям. В бюджете‑2026 на помощь малоимущим студентам заложено около 50 миллионов евро, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Евроньюз

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

С этого понедельника, 4 мая, все студенты, независимо от уровня доходов, смогут питаться в университетских столовых по всей Франции за 1 евро.

Распространение этой схемы, ранее предназначавшейся только для студентов, получающих стипендии или находящихся в трудном положении, является частью серии реформ, направленных на поддержку покупательной способности, о которых премьер-министр Себастьян Лекорню объявил в январе. К этой мере давно призывали студенческие организации.

Правительство заявляет, что питание по €1 для всех будет внедрено "во всех ресторанах Crous и, по возможности, в других точках общественного питания сети (кафетерии и т. д.)".

Питание за €1 теперь доступно всем владельцам студенческого билета или профессионального студенческого билета (стажерам и студентам, обучающимся по системе "сэндвич"), докторантам и сотрудникам гражданских служб. Для подтверждения своего статуса они должны иметь активный счет Izly - платежной системы, управляемой Crous.

Питание за €1 будет состоять из "основного блюда и максимум двух дополнительных (закуска, сыр, десерт, фрукты и т. д.)", сообщает руководство Crous, отмечая, что "студенты, которые пожелают, смогут взять добавки к этому питанию, стоимость которых определяется советом директоров каждого Crous".

Эта схема будет предлагаться один раз в обед каждому студенту, а также будет доступна на ужин в университетских ресторанах, открытых в вечернее время.

Правительство выделило около 50 миллионов евро в рамках бюджета на 2026 год для поддержки введения этой схемы и борьбы с необеспеченностью студентов, а Crous планируют нанять 200 дополнительных сотрудников, чтобы справиться с ожидаемым увеличением числа студентов, питающихся по этой программе.

По официальным данным, в заведениях, находящихся в ведении Crous, было подано более 44 миллионов обедов, что немного больше (+1,4%) по сравнению с 2024 годом. Половиной из них воспользовались студенты, получающие стипендии и находящиеся в неблагоприятном положении.