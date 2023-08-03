Во главе угля

Проблемная зона
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Дина Боранбаева, область Жетысу

Власти призывают жителей запасаться углем заранее, чтобы избежать ажиотажа и удорожания с наступлением холодов. Однако в отдаленных селах уже недовольны ценами на твердое топливо.

фото из архива "КП"

«В целях недопущения дефицита твердого топлива и социальной напряженности в отопительный сезон заблаговременно напоминаем о необходимости приобрести уголь в летние и осенние месяцы», – гласят сообщения на страницах социальных сетей почти всех районных акима­тов. Такие призывы начали размещать уже с начала июля. Но пока особого потока желающих приобрести уголь не наблюдается.

По информации управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетысу, в регионе действует 34 тупика и 4 угольных склада. Общая потребность населения на текущий отопительный сезон достигает почти 454 тыс. тонн. На сегодня реализовано всего лишь 16% – 74 тыс. 400 тонн, уточняют в ведомстве. На тупиках и складах в запасе имеется 30 тыс. 600 тонн угля. В среднем в сутки в регион поступает 966 тонн, или 14 вагонов твердого топлива.

В Талдыкоргане, к примеру, на одной из крупнейших точек по улице Ракишева в день пока затариваются в среднем два десятка грузовиков. Машины заполняют с раннего утра в порядке очереди, и уже к обеду становится тихо, говорят местные сотрудники. А твердого топлива здесь более чем достаточно: каждые два дня приходят вагоны с новыми партиями угля из Семея, отпускная цена которого – 17 тыс. 200 тенге за тонну. На другом складе реализуют уголь популярной марки «Шубарколь» по 18 тыс. 300 тенге. И у них топлива тоже в избытке.

Доставка по Талдыкоргану, объясняет мне один из водителей большегруза, будет стоить 5–6 тыс. тенге, в зависимости от месторасположения. То есть при покупке в среднем пяти тонн топлива каждая обойдется горожанину в 18–19 тысяч тенге. А в прошлом году, вспоминают перевозчики, тонна угля из Семея на складах стоила 15 тыс. 700 тенге. Подорожание, по их словам, произошло в мае. Однако не исключено, что осенью цены вновь могут подняться.

– Лучше приобретать уголь заранее, сейчас он сухой, лишний вес не покажет, – советует другой водитель пока порожнего грузовика. – А осенью и стоимость взвинтят, и доставка дороже выйдет, да и будут продавать весь неликвид, зная, что в ажио­таже все подряд скупят. Еще и переплатят за вес влажного угля. Почему каждый год люди тянут? Знают ведь, что все равно придется купить.

А тянут, по признанию многих жителей, по одной-единственной причине – дороговизне. Так, к примеру, в центре Сарканского района, где нет железнодорожных тупиков, сейчас тонна топ­лива стоит в среднем 25 тыс. тенге. Нет тупиков и в Аксуском районе. Его жители также сетуют на заметно подорожавший уголь.

– Нам на зиму требуется 7 тонн, – рассказывает житель села Кызылагаш Руслан Анитов. – В прошлом году покупали его по 20 тысяч тенге за тонну. В нынешнем еще не приобрели, но узнавали, что сейчас средняя цена составит 22–24 тысячи, в зависимости от сорта. Конечно, это дорого, и никого такая стоимость не устраивает. Но что поделать, придется покупать, выбора-то у нас нет.

В село Кабанбай Алакольского района доставка тоже обходится дорого, и сейчас за тонну угля там просят 24–25 тыс. тенге. Хотя в прошлом сезоне, возмущается местный житель Азамат Батырбеков, приобретали его по 21 тыс. тенге.

– Цена растет год от года, даже в прошлом уже было накладно его приобретать, – рассказывает мужчина. – Экономим как можем: зимой в большие комнаты закрываем двери. Таким образом удается перезимовать с двумя с половиной тоннами угля. Но, конечно, жарко дома не бывает – холода-то у нас серьезные. А вот тем, у кого дома маленькие дети, приходится по 7–10 тонн покупать, выходит огромная сумма.

Частники, которые привозят уголь в отдаленные села на машинах с различным тоннажем, в ответ на все претензии говорят лишь об удорожании дизеля и повышении отпускной цены угля на складах. Не нравится – не берите, отрезают они, а себе в убыток груз никто возить не будет…

– В настоящее время, по данным субъектов рынка, причиной удорожания твердого топлива является повышение цен субъектов-поставщиков и повышение тарифов на железнодорожные грузоперевозки, – поясняет заместитель руководителя областного управления энергетики и ЖКХ Данияр Искаков. – Также причиной роста цен на твердое топливо стало повышение стоимости аренды железнодорожного тупика, увеличение оплаты труда рабочих, повышение цен на запасные части спецтехники и горюче-смазочные материалы. В связи с отсутствием железнодорожного сообщения в Аксуском и Сарканском районах, цена угля с учетом доставки составляет от 22 до 26 с половиной тысяч тенге.

Так как угольный рынок в стране государством не регулируется, ждать, что топливо вдруг подешевеет, да еще и к «горячему» сезону, смысла нет совсем. А потому, как верно говорят местные власти и бывалые перекупщики, лучше приобрести его до наступления первых холодов, когда спрос на черное золото резко повысится, обернувшись ажиотажем с бесконечными очередями, кои наблюдать в регионах приходилось уже не раз. Кардинально изменить эту ситуацию сможет, пожалуй, лишь тотальное обеспечение населения области природным газом. Так, для примера, в газифицированных селах Ескельдинского и Коксуского районов, а также в Талдыкоргане, многие жители уже забыли о ежегодных проблемах с поиском, покупкой и разгрузкой угля, топкой и чисткой печей. Подключивших дома к централизованному газопроводу вполне устраивают и цены на голубое топливо – за круглосуточное тепло, чистоту и сопутствующий комфорт владельцы небольшого жилья за месяц платят порядка 20–25 тыс. тенге, а многие при этом имеют в качестве бонуса горячую воду. К слову, социально уязвимым категориям граждан местные власти помогают с бесплатным подключением к газу, для других действуют беспроцентные рассрочки на эти услуги…

Газификация области Жетысу – одно из поручений Главы государства. Работа в этом направлении ведется, рассказывают в управлении энергетики и ЖКХ. До 2030 года запланирована стопроцентная газификация региона с подключением 192 населенных пунктов. В текущем году, уточняют в акимате, реализуется 22 проекта, в рамках которых будет построен 1061 км газораспределительных сетей. Для полной газификации Ескельдинского, Коксуского, Кербулакского, Каратальского и Панфиловского районов по 62 населенным пунктам проводят проектные работы. А строительство и монтаж сетей на местах планируют завершить в 2025 году.

Для газификации сел Аксуского, Сарканского и Алакольского районов, завершена разработка проектно-сметной документации для строительства магистрального газопровода «Талдыкорган-Ушарал» общей протяженностью более 300 км. Этот масштабный проект позволит к 2030 году обеспечить природным газом 66 населенных пунктов, где проживают порядка 124 тыс. человек. Словом, остается только надеяться, ждать и пережить еще несколько «угольных» зим.

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