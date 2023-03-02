Во Ван Тхыонг избран новым президентом Вьетнама

Политика, В мире
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Национальное собрание (однопалатный Парламент) Социалистической Республики Вьетнам избрало в четверг члена политбюро, постоянного члена секретариата центрального комитета правящей Компартии Вьетнама (КПВ) Во Ван Тхыонга новым президентом страны. Об этом сообщил председатель Нацсобрания Выонг Динь Хюэ, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

Фото: EPA-EFE/ LUONG THAI LINH

52-летний Во Ван Тхыонг стал 12-м президентом в истории современного Вьетнама. Он должен пробыть на этом посту до 2026 года.

Во Ван Тхыонг родился в 1970 году в южной провинции Виньлонг. В 1992 году окончил факультет философии университета южного города Хошимина, а в 1999 году получил степень магистра философии университета социальных и гуманитарных наук при Вьетнамском национальном университете Хошимина.

В разные годы занимал руководящие должности в Союзе коммунистической молодежи Вьетнама, в парторганизациях на местах, а в июне 2007 года был избран депутатом Национального собрания.

Отметим, что в январе в отставку по собственному желанию ушел президент Вьетнама Нгуен Суан Фук. 69-летний Нгуен Суан Фук стал первым президентом в истории современного Вьетнама, сложившим с себя полномочия до окончания срока.

 

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