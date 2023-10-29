Во время празднования Хэллоуина в США неизвестные открыли стрельбу

В городе Тампа (штат Флорида) во время празднования Хэллоуина между двумя группами молодых людей вспыхнула драка, которая переросла в стрельбу, сообщает Assosiated Press

Фото: txtreport.com

По данным информационного агентства AP, жертвами стрельбы стали два человека, еще 18 пострадали. Инцидент произошел ночью в районе с несколькими барами и клубами.

По предварительным данным, стрельбу открыли минимум двое. В полиции штата сообщили, что один из подозреваемых сдался правоохранителям.

Причина конфликта между двумя группами людей пока не установлена.

Ранее в другом американском штате Мэн неизвестный открыл стрельбу в результате которой погибли 22 человека.