«Во всем мне хочется дойти до самой сути…»

Его депутаты приняли Декларацию о государственном суверенитете, Закон «О государственной независимости Республики Казахстан», первую Конституцию суверенного государства, законы, ставшие основой современной рыночной экономики.

– Алтыншаш Каиржановна, в 1990 году Вы были избраны депутатом Алматинского горсовета, а затем – Верховного Совета КазССР. Поделитесь воспоминаниями о том периоде развития страны, каким видели его представители творческой интеллигенции, каким запомнилось Вам то время больших перемен?

– Был настоящий хаос, рушилась система общественно-политичес­ких отношений, экономических связей, и никто не знал, что делать дальше. Глава Верховного Совета РСФСР Борис Ельцин, выступая в Казани, произнес хрестоматийную фразу: «Берите столько суверенитета, сколько сможете проглотить». И каждый представлял себе эту новую свободную жизнь по-своему, но никто не знал, что делать дальше, особенно руководители «на местах», вдалеке от центров, где принимались важные политические решения.

Поэтому, конечно, было ощущение растерянности… Но вместе с тем и предчувствие свободы.

Нет, не все в нашем прошлом было плохо. И ностальгия по лучшему в нем до сих пор пресле­дует многих. Но и о другом нужно помнить. Как духовно нас мяли, калечили. Мы жили во лжи. Потому что часто идеологические требования и приемы не совпадали с нашими желаниями и стремлениями.

Все было – и «Голос Америки», и стихи Гумилева, и проза Солженицына, и подборки неизданной Ахматовой, Магжана Жумабаева. Но все это из-под полы, втихаря. И мы привыкли к такой жизни, к такому положению вещей – с трибуны одно, а между собой – другое.

Кроме того, экономика Союза тоже претерпевала кризис. Но об этом не говорили.

– Была цензура?

– Еще какая. Помню, в издательство, где я работала редактором, прислали произведение Веры Пановой и ее сына Юрия Бахтина «Жизнь Мухаммеда» – 630 страниц. Москва не стала издавать, спустила нам, наверное, посчитав, что в Казахстане лучше знакомы с историей ислама.

Это гениальная книга, частично чуть позже она была опубликована в журнале «Наука и религия». Но в атеистском Советском Союзе и речи не могло быть о том, чтобы издать такой труд.

Я в один день посадила шесть машинисток, каждая из которых смогла набрать 100 страниц. Таким образом, получила в свое пользование экземпляр этой великой книги, ведь сигнальную рукопись нужно было вернуть «в центр». Мой муж, писатель Анес Сарай, перевел этот текст на казахский язык.

Книги Ивана Щеголихина, Юрия Герта – все отправляли в ЛИТО – Главное управление по делам литературы и издательств (орган государственного управления СССР, осуществлявший цензуру печатных произведений и защиту госсекретов в средствах массовой информации в период с 1922 по 1991 год). И Герта там вообще запретили, а у Щеголихина половину выкинули. Ну а кто принимал решение? Малообразованные, случайные люди. Уровень художественного мастерства их не интересовал, они переживали, как бы чего лишнего случайно не напечатать.

Олжас Сулейменов принес в издательство «Жазушы» рукопись «Аз и Я». В то время я заведовала русской редакцией и одной из первых увидела это произведение. Стало понятно, что книга перевернет сознание образованных людей.

Когда ее опубликовали, на книгу и автора обрушилась критика из Москвы. Потом вышло осуждаю­щее книгу постановление ЦК Компартии Казахстана. Поэтому, когда политическая сис­тема начала меняться и партия уже была бессильна остановить этот процесс, все мы испытывали жажду обновления и освобож­дения от этих оков идеологии.

– Декларация о государственном суверенитете преследовала важную миссию – обеспечить децентрализацию, самостоятельность республики. Депутаты Верховного Совета понимали свою историческую ответственность, когда принимали документ?

– Верховный Совет имел очень сильный состав. В него вошли люди авторитетные, известные стране академики, писатели, которых называли совестью общества. Были директора производств, совхозов. В общем, очень интерес­ные, интеллектуальные люди.

Да, это был особый созыв, ведь именно он провозгласил независимость нашего государства в новых условиях. Поэтому – да, конечно, мы все понимали важность декларации, какое значение этот документ имеет для страны и народа.

– Но, тем не менее, 18 человек проголосовали против... Почему, как Вы думаете?

– Это был страх неизвестности, тревога перед будущим. Потому что, повторюсь, ясности не имелось никакой. Да, были те, кто голосовал против суверенитета, это говорилось открыто.

Многие искренне считали, что нельзя просто разваливать Советский Союз, нужно искать другие формы объединения, такие как конфедерация с центром в Моск­ве, к примеру.

– Но большинство было все-таки за.

– Конечно. Был настоящий эмоциональный патриотический подъем, мы вспомнили лидеров «Алаша», мечтавших о самостоя­тельном развитии государства. Теперь эти мечты воплощались в жизнь.

Но принятие декларации о суверенитете – лишь первый шаг, фактической независимости еще не было, и предстояла огромная работа на этом пути. Поэтому все депутаты, особенно председатели комитетов, принялись за законотворческую работу. После провозглашения уже в 1991 году независимости приступили к разработке первой Конституции Рес­публики Казахстан. И, надо сказать, задачу свою мы выполнили успешно. Конституция 1993 года была настоящим воплощением демократии.

Безусловно, тогда мы еще не понимали, что с демократизацией связано и много мифов. Этот романтический порыв демократии на деле был реализован в дальнейшем очень пошло.

– Что Вы имеете в виду?

– Я говорю о приватизации, которая обернулась просто разграблением государственного имущест­ва. Шахты, рудники, фаб­рики – все было разгромлено и продано за копейки, ни о какой рыночной стоимости и речи не шло.

Я была против передачи пенсионного фонда в частные руки и даже отказалась от должности министра социального обеспечения, потому что не хотела участвовать в реализации такого проекта.

Вообще я считаю, что политика всегда должна делаться чистыми руками. Политик в своих действиях должен руководствоваться высокими моральными принципами, стоять на вершине светлых идеалов и устремлений своего народа. Иначе каждое его действие обернется трагедией для общества. Именно поэтому я всегда старалась не идти на компромисс с совестью в своей работе.

Одним из самых важных дел в моей жизни считаю восстановление Зайсана после землетрясения 1991 года. Не описать словами, что я увидела там, когда приехала помогать людям справиться с последствиями этого природного бедствия.

Четыре года я занималась восстановлением поселков, и мне не стыдно за проделанную работу. Школы, больницы, которые были построены тогда, работают до сих пор. Зайсанцы выдвинули меня на второй срок депутатом Верховного совета РК.

Я имела честь выступать с трибуны ООН, говорить в зале, где собирается Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций, о проблемах экологии рес­публики.

Во время моей работы председателем Агентства миграции и демографии около миллиона казахов, живших в неблагополучных условиях в других государствах, были возвращены на историческую родину. Но самым тяжелым для меня стал период, когда мы добивались репатриации 156 наших казахов из горнила войны в Афганистане. Для того чтобы вывезти этих людей, нужно было согласовать маршруты через воздушные пространства пяти государств. Это был настоящий подвиг дипломатии суверенного государства. К сожалению, шесть человек не смог­ли дождаться нашей помощи, они погибли. Но когда самолет с остальными приземлился на казахстанской земле, я готова была заключить в объятия каждого из них – настолько тревожными были события тех дней.

Потом уже я узнала, что 18 человек попали в инфекционную больницу, это результат того, что они находились просто в непригодных для жизни условиях. Но воспоминания о тех тяжелых днях – отдельная тема...

К сожалению, политики, власть имеющие люди сегодня часто забывают о духовности, а ведь именно она – основа развития гражданского общества.

Осенью 1993 года я принимала участие в международной конференции, посвященной здоровью матерей и детей, в Ватикане. На следующий день меня пригласили на прием к Иоанну Павлу II. Меня поразил этот человек глубиной своих взглядов на общественно-политические процессы, происходящие в мире. Я поздоровалась, протянув ему руки, и поклонилась. Он спросил на польском языке, хорошие ли люди живут в Казахстане? Хорошие, ответила я. Так мы получили благословение от понтифика.

Корифей театра Станиславский говорил, что невозможно сразу шагнуть из подвала на шестой этаж. А мы часто хотели пропасть между прежним и новым преодолеть в два прыжка. Период разрухи, нищеты и бездуховности был неизбежен.

Сейчас медленным шагом мы идем по пути очищения от мнимых идеалов, нереализованных амбиций. Я считаю, что сегодня Казахстан переживает время катарсиса. Все постепенно становится на свои места. Например, мы очень долго боролись за реализацию концепции Конс­титуционного суда, а не совета. Сейчас эта идея воплотилась. Пенсионный фонд снова передан в государственное управление, идет возвращение незаконно нажитых активов.

– Так или иначе Вам всегда сопутствовала «женская тема» – вы представляли Казахский республиканский совет женщин, возглавляли Комитет по делам женщин, охраны семьи, материнства и детства, выпус­кали журналы «Қазақстан әйелдері», «Амазонка», занимались вопросами демографии. Но в то же время всегда придерживались взглядов, что главное предназначение женщины – семья. 1990-е были непростыми для казахстанских женщин, которым пришлось научиться выживать в непростых условиях. В сегодняшнем Казахстане созданы ли условия, чтобы женщина могла вернуться к этому своему главному предназначению?

– И да и нет. Безусловно, очень многое делается для поддержки института семьи. Но решены далеко еще не все проблемы. А самые большие из них – в глубинке, на селе. Например, элементарное отсутствие питьевой воды. А что такое чистая вода? Это здоровье.

Уровень образования и здравоохранения вдалеке от крупных городов оставляет желать лучшего. Сельским женщинам приходится трудиться не покладая рук, чтобы элементарно позаботиться о своей семье. Принести воды, следить за печкой, поддерживая тепло в доме, приготовить еду. Тут не до высокой политики, к которой призывают сторонники гендерного равенства.

Положение женщины в обществе определяется не только количеством занимаемых должностей с правом принятия решений. Оно выражается в доступе к основным благам, бытовом комфорте, государственной поддержке материнства. И новой плеяде политиков придется еще немало сделать для этого.

– Вам нравится жить в Жаңа Қазақстан?

– Нравится? Это Родина, и другой у меня нет! А Родину нужно любить, значит, нужно бороться и созидать во имя ее процветания! В этом суть жизни сознательного человека. Как писал Пастернак, «во всем мне хочется дойти до самой сути…». Так и я считаю, что служить своей Родине нужно бескомпромиссно.

Я вижу, что у Казахстана есть перспективы, есть будущее. Медленными шагами мы идем к высоким целям.