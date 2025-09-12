Бизнесмены, выходцы из аула, на свои средства установили водонапорную башню и профинасировали проведение водопровода во все 43 дома, которые есть в ауле.

О том, что в родном ауле существует проблема с водоснабжением, меценат узнал в прошлом году. Тогда сельчане праздновали 100-летие местной школы и конечно, съехались выпускники разных лет. Тогда же на встрече Айдос Акшонтаев вместе с предпринимателем Мадияром Сарсенулы пообещали аулчанам, что вода придет в их дома.

Не прошло и года, как бизнесмены сдержали свое слово. Возле аула была установлена водонапорная башня, а во все 43 дома проведена такая долгожданная вода.

Основным спонсором выступил Айдос Акшонтаев, Мади Сарсенулы и другие внесли свой вклад каждый по мере возможностей.

Стоит отметить, что это не первая помощь Айдоса Акшонтаева родному аулу. Ежегодно он спонсирует акцию «Мектепке жол», обеспечивая детвору из социально уязвимых слоев населения всем необходимым к школе и выделяет средства для малообеспеченных семей, отправляя продуктовые корзины.

«Мы выросли в ауле, видели традицонное национальное воспитание, когда не было таких как сейчас призывов «думать только о себе», не звучали речи о том, «что никто никому ничего не должен». Считаю, что если у тебя есть возможность без ущерба для себя и семьи помочь другим, то надо помогать. Неслучайно же во всех традицонных религиях существует правило десятины, зекет, садака», - говорит Айдос.

В прошлом Айдос спортсмен, сегодня успешный бизнесмен и вице-президент Казахстанской ассоциации Қазақ күрес, пропагандирует здоровый образ жизни и ратует за то, чтобы люди никогда не забывали своих корней.