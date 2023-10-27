Водитель автобуса сбил женщину и уехал в Экибастузе

Фото: пресс-служба ДП Павлодарской области

Полиция города Экибастуз начала досудебное расследование в отношении водителя автобуса по части 2 статьи 345 УК РК, сообщает Kazpravda.kz.

"Установлено, что 26 октября водитель, управляя маршрутным автобусом марки Zhong Tong, на остановке при осуществлении посадки и высадки пассажиров, не обеспечив безопасность дорожного движения, начал движение и допустил наезд на женщину, которая находилась перед автобусом на улице. После совершения ДТП, оставив место происшествия, продолжил движение", - говорится в информации областного департамента полиции.

Отмечается, что в результате ДТП пострадавшая женщина с травмами доставлена в больницу.

Автобус водворен на специальную штрафную стоянку. По факту начато расследование.

"Назначены необходимые экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение", - добавили в ДП.