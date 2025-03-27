Водитель наехал на троих пешеходов в Акмолинской области

ДТП произошло на территории Зерендинского дачного массива, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

24 марта около 21:30 водитель автомобиля ВАЗ-2110 на территории Зерендинского дачного массива совершил наезд на троих пешеходов. В результате инцидента все трое были госпитализированы с различными травмами. По данному факту возбуждено досудебное производство по статье 345 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

В ходе расследования выяснилось, что водитель не заметил пешеходов на дороге в темное время суток, что стало одной из причин происшествия.

Полицейские напоминают пешеходам о важности использования одежды со светоотражающими элементами, особенно в темное время суток.