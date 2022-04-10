Жительница Актобе на седьмом месяце беременности не успела выйти из салона автобуса, как он тронулся, и она упала на землю с пакетами. Помимо шока, 29-летняя девушка получила травму спины, передает Kazpravda.kz со ссылкой на газету "Диапазон".

Как пишет издание, на остановке "Макаренко" беременная спускалась на подножку автобуса №24, в это время он резко тронулся. Девушка упала в грязь с пакетами и повредила спину. Водитель и кондуктор не поспешили помочь подняться своей пассажирке, а просто проигнорировали это происшествие.

"Водитель автобуса №24, госномер 614AL04 всю дорогу ехал очень быстро, – рассказывает Айдана. – В итоге он не дождался, пока я выйду на своей остановке, тронулся с места, и я упала на землю, в грязь. Ни кондуктор, ни водитель не вышли помочь, хотя они видели, что я в положении и с пакетами в руках. Супругу я ничего сначала не рассказала, побоялась, что он разозлится и поедет за автобусом. Дома он обо всем узнал. У меня до сих пор болит спина. В тот день было много свидетелей. Я не хочу, чтобы водителя уволили, не хочу лишать его хлеба. Но если оставить его безнаказанным, подобное может повториться", - говорит пострадавшая.

В ТОО "Автопарк" дали комментарий по поводу происшествия.

"Пассажир подала заявление в полицию для установления личности и принятия мер реагирования. Мы передали в органы все данные водителя. После проверки, процессуальных действий, если вина будет установлена, в отношении водителя будут приниматься меры. Другими фактами мы пока не располагаем", – сказал представитель ТОО "Автопарк" Руслан Жилкаманов.