Водитель погиб, врезавшись в фонарный столб в Алматы

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Юрий Беккер

Как информировали в дежурной части местной полицейской службы, смертельная авария произошла 5 января в Жетысуском районе Алматы, передает корреспондент Kazpravda.kz

Водитель Daewoo, следуя по улице Кудерина в северном направлении, не справился с рулевым управлением и выехал на восточную обочину дороги, где допустил наезд на препятствие – бетонную опору столба уличного освещения.