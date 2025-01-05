Водитель погиб, врезавшись в фонарный столб в Алматы
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Начато досудебное расследование
Как информировали в дежурной части местной полицейской службы, смертельная авария произошла 5 января в Жетысуском районе Алматы, передает корреспондент Kazpravda.kz
Водитель Daewoo, следуя по улице Кудерина в северном направлении, не справился с рулевым управлением и выехал на восточную обочину дороги, где допустил наезд на препятствие – бетонную опору столба уличного освещения.
«В результате ДТП водитель Daewoo скончался на месте происшествия. По факту ДТП, повлекшего смерть человека, начато досудебное расследование», – заключили в полиции.