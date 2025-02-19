Водитель школьного автобуса насмерть сбил девочку в Акмолинской области
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Трагедия произошла сегодня в Целиноградском районе, расположенном вблизи столицы
Полиция выясняет все обстоятельства инцидента, произошедшего в одном из учебных заведений.
«19 февраля на территории IT-школы села Караоткель водитель школьного автобуса совершил наезд на несовершеннолетнюю, 2015 года рождения. Пострадавшая скончалась на месте происшествия», – детализировали в правоохранительных органах.
Там же добавили, что по данному факту полиция проводит расследование.