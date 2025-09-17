Как выяснилось, он находился под действием наркотиков

Фото: Polisia.kz

Накануне правоохранители с помощью служебной собаки выявили наркотические вещества у водителя при въезде в город, сообщает Kazpravda.kzс со ссылкой на сайт акимата Астаны.

В ночное время на блокпосту "Куйгенжар" при въезде в Астану стражи порядка остановили автомобиль. Во время досмотра служебная собака по кличке Корона почувствовала неладное. У водителя в носках обнаружили сверток, внутри которого находилось наркотическое вещество. По предварительным данным, изъятое является наркотиком синтетического происхождения — альфа-PVP.

Установлено, что водитель находился в состоянии наркотического опьянения. Подозреваемый взят под стражу.

По данному факту проводится расследование. С начала года с помощью служебных собак в столице пресечено около 170 правонарушений, в том числе порядка 30 фактов, связанных с наркотиками.

Бельгийская овчарка Корона с рождения стоит на страже порядка и неоднократно помогала в раскрытии преступлений.