Водителям автобусов в Алматы отменили незаконные штрафы за превышение скорости

Прокуратура города пресекла необоснованное привлечение владельцев автобусов к административной ответственности в виде штрафов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генеральную прокуратуру РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В частности, 17 апреля 2024 года приказом МВД были внесены изменения в правовые акты относительно снижения скоростного режима до 50 км/ч для автобусов и микроавтобусов в населенном пункте.

С 29 июля камеры АПК «Сергек» были перенастроены на фиксацию превышения указанной скорости, однако информационные знаки на дорогах не были установлены. Указанное повлекло нарушение скоростного режима водителями данной категории транспортных средств. В результате свыше 5 000 владельцев получили незаконные предписания об уплате штрафа.

По актам прокуратуры предписания об уплате штрафа отменены, защищены права 3 102 субъектов предпринимательства и 1 995 граждан.

«Владельцы транспортных средств, несогласные с предписанием об уплате штрафа, вправе самостоятельно обжаловать его в вышестоящий орган (должностному лицу) либо в суд (главы 43-1 и 44-1 КоАП)», - рассказали в прокуратуре.

В свою очередь исполненные предписания, то есть по которым штраф был уплачен добровольно в размере 50% (дело считается рассмотренным в порядке сокращенного производства), могут быть пересмотрены только по вновь открывшимся обстоятельствам органом, вынесшим такое решение (глава 47 КоАП) по заявлению лица, привлеченного к ответственности, защитника, представителя.