Водителям автобусов в Алматы отменили незаконные штрафы за превышение скорости

Транспорт
118
Венера Баталова
корреспондент

Прокуратура города пресекла необоснованное привлечение владельцев автобусов к административной ответственности в виде штрафов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генеральную прокуратуру РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В частности, 17 апреля 2024 года приказом МВД были внесены изменения в правовые акты относительно снижения скоростного режима до 50 км/ч для автобусов и микроавтобусов в населенном пункте.

С 29 июля камеры АПК «Сергек» были перенастроены на фиксацию превышения указанной скорости, однако информационные знаки на дорогах не были установлены. Указанное повлекло нарушение скоростного режима водителями данной категории транспортных средств. В результате свыше 5 000 владельцев получили незаконные предписания об уплате штрафа.

По актам прокуратуры предписания об уплате штрафа отменены, защищены права 3 102 субъектов предпринимательства и 1 995 граждан.

«Владельцы транспортных средств, несогласные с предписанием об уплате штрафа, вправе самостоятельно обжаловать его в вышестоящий орган (должностному лицу) либо в суд (главы 43-1 и 44-1 КоАП)», - рассказали в прокуратуре.

В свою очередь исполненные предписания, то есть по которым штраф был уплачен добровольно в размере 50% (дело считается рассмотренным в порядке сокращенного производства), могут быть пересмотрены только по вновь открывшимся обстоятельствам органом, вынесшим такое решение (глава 47 КоАП) по заявлению лица, привлеченного к ответственности, защитника, представителя.

#штрафы #автобусы #скорость #превышение

Популярное

Все
Акция «Таза Alem» вновь прошла в Уральске
Корейские компании готовы инвестировать в Казахстан
А у нас в поселке газ!
Строительство заводов оживит экономику области Абай
Посчитаем дырки в сыре! Очень вкусный этот сыр!
Мобильному приложению eGov Mobile – пять лет
Без труда не вытянешь рыбку из пруда
Педагогом нужно родиться
Приаралье – в тройке лидеров по выпуску продукции субъектами МСБ
Отзовутся ли прибылью полные закрома?
Основа основ – благополучие людей
Отцы воспитывают в детях ответственность, смелость, уважение к старшим
Аграрии сетуют на недоступность госсубсидий
Акимы сельских округов оштрафованы на миллионы
Нарушители поневоле
Вопросы, которые важны для всех
Теплица будущего уже действует
Хулиганство мелкое, а штрафы крупные
«Некрасивые» схемы вошли в  систему
Производство лифтов могут начать на юге
Пассажир в Шымкенте – «заяц» поневоле?
Премий для госслужащих больше не будет
В Казахстане утвердили нормы потребления тепловой энергии
Поздравления со 100-летием 25 октября принимал Николай Поддубный
Сельчанам вместо кредитов нужно предоставлять фермы «под ключ»
Резкое похолодание ожидается в Казахстане в эти выходные
В Астане состоялся открытый турнир по асык ату среди взрослых
Душой – казах, по паспорту – немец
Какие цены на уголь в Казахстане
Юбилей словаря Махмуда Кашгари отметили на родине Абая, Шакарима и Ауэзова
«Болашақ» может остаться без будущего
В Кокшетау прошел конкурс профмастерства для педагогов
Казахстанцы покоряют американский рынок
Какие документы подписаны в ходе визита Токаева в Монголию
Нам нужно готовить востребованных специалистов
Шатры и юрты Великой степи
Памятник собаке хотят установить зоозащитники в Петропавловске
В Нацбанке высказались по поводу предложенного депутатами запрета на онлайн-кредитование
Как защититься от кибератак?
В среднем более одного года жизни проводит за гаджетом каждый семилетний ребенок
Ушел из жизни сын известного казахстанского композитора Армана Дуйсенова
Предприятие оштрафовали на 2,9 млрд тенге в Актюбинской области
Ждут туристов в Атырау
В Жамбылской области поэтапно включают отопление
Более 30 лет «пряничный домик» привлекает горожан и туристов в Семее
Запуск экспресс-маршрутов в Астане: названа цена проездных билетов
Отключения света и подачи воды стали обыденным явлением в Алматинской области
Аким Кызылординской области проверил готовность региона к отопительному сезону
«Барьеры мы создаем в своей голове» – параспортсмен
Шымкент меняет трубы: десятки километров теплотрасс заменены в южном мегаполисе
«В условиях дефицита электроэнергии невозможно наращивать экономическую мощь страны» – мажилисмен
Реконструкция близится к завершению
Обувная фабрика мощностью 200 тысяч пар в год появится в Шымкенте
Россельхознадзор нарушает условия Договора о ЕАЭС - депутат Ходжаназаров
Чеченка с казахской душой
Этот день изменил судьбу
Какой должна быть новая концепция национальной истории
Восстановить утраченную популяцию куланов в Костанайской области пытаются ученые
Ставки по депозитам населения снижаются – аналитики
Последняя в этом году сельскохозяйственная ярмарка проводится в Астане

Читайте также

Набор по обучению операторов поездов LRT объявили в Астане
Летевший в Алматы самолет вынужденно приземлился в Москве
Тарифы на грузоперевозки увеличили в Казахстане
Завод по производству мультимедийных систем для автомобилей…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]