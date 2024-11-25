Водителя под наркотиками задержали в Акмолинской области

Фото: polisia.kz

21 ноября во время патрулирования улицы Мира в селе Жаксы полицейские остановили автомобиль Mazda, за рулем которого находился 38-летний акмолинец, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Согласно результатам медицинского освидетельствования, водитель находился в состоянии наркотического опьянения. Кроме того, в этом году он уже был лишен права управления транспортным средством по решению специализированного административного суда.

Автомобиль помещен на специальную стоянку. В отношении нарушителя начато досудебное расследование по статьям о вождении без прав и в состоянии наркотического опьянения. Ему грозит штраф в размере до 5 тысяч МРП, исправительные работы в таком же размере, общественные работы на срок до 1200 часов, ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Свои водительские права он сможет восстановить только через 7 лет.