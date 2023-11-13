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Военнослужащий погиб после случайного выстрела сослуживца в Петропавловске. Об этом сообщили в пресс-службе Нацгвардии РК, передает Kazpravda.kz.

"12 ноября т.г. военнослужащий по контракту воинской части 6637 (г. Петропавловск) получил ранение от случайного выстрела сослуживца. Он был срочно доставлен в медицинское учреждение, однако спасти военнослужащего не удалось. Главное командование Национальной гвардии выражает глубокие соболезнования родственникам погибшего военнослужащего", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, назначено служебное расследование, обстоятельства выясняются.